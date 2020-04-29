В выходные в Перми потеплеет

12:23 | 30.04.2020

Сейчас в столице Прикамья 7 градусов, дождь. Сегодня, 30 апреля, днем в Перми будет около 9°C, ночью - 1°C.



Завтра погода существенно не изменится: около 9°C, возможен дождь. В субботу, 2 мая, столбик термометра покажет 7°C. В воскресенье потеплеет до 10°C, будет солнечно. В понедельник воздух прогреется до 14°C. Во вторник, 5 мая, потеплеет до 19°C.

© «Вечерние ведомости»