Дмитрий Махонин поздравил прикамцев с 1 Мая

14:33 | 29.04.2020

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Жители Пермского края умеют и любят трудиться. На селе и в городе, на заводе и в офисе, в больнице и в школе – везде вы работаете с упорством, с желанием, с душой. И всё, чем сейчас может гордиться наш регион, – это результат знаний, усилий и профессиональных успехов каждого из вас.

Сегодня особые слова признательности за достойную работу хочу адресовать медикам, сотрудникам социальных служб, аптек, торговли, транспорта, ЖКХ. Всем, кто в это непростое для нас время бескорыстно исполняет повседневные обязанности. Надежный тыл вам обеспечивают те, кто занят на удаленной работе, поддерживает и помогает близким, соседям и просто незнакомым людям.

Все становится возможным, если увлеченно заниматься своим делом, много и честно работать, верить в свои силы. Только так и только все вместе мы сможем обеспечить развитие Пермского края, стабильную и благополучную жизнь жителей региона. Уверен, так и будет!

С праздником!



Глава Пермского края Д.Н. МАХОНИН

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