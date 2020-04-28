В Прикамье выявлено еще 10 случаев коронавируса

12:48 | 29.04.2020

На 29 апреля за сутки в регионе зафиксировано 10 новых случаев COVID-19. Общее число достигло 481. Выздоровели с начала пандемии 74 пациента с коронавирусной инфекцией.



За сутки зафиксирована еще одна, пятая, смерть от коронавируса. Пациентка имела отягчающие заболевания, включая онкологическое заболевание и сахарный диабет. Всего в Прикамье зафиксировано восемь смертей пациентов, имевших COVID-19. Напомним, у троих он был выявлен посмертно, а летальный исход наступил от других причин.



В России за сутки выявлен 5841 случай коронавируса, всего их стало 99399.

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