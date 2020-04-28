От коронавируса выздоровели 74 жителя Пермского края

12:23 | 29.04.2020

Из медицинских учреждений Прикамья выписано еще 7 человек, выздоровевших от коронавируса. Среди них 3 женщин и 4 мужчин. Трое из них младше 37 лет, трое старше 65, один мужчина в возрасте 50 лет.



На сегодняшний день общее число жителей Прикамья, оправившихся от болезни, увеличилось до 74.



Все пациенты проходили лечение в учреждениях краевой столицы. Как отмечают медики, сейчас состояние пермяков удовлетворительное, и они могут вернуться домой.

Всего на лечении в больницах Прикамья находится 387 человек, еще 2038 находятся дома «на карантине».



Напомним, с 14 апреля в лаборатории Прикамья поступают тест-системы исследований на коронавирус, благодаря чему подтверждение заболевания стало возможным в Перми. Ежедневно в регионе проводится около 2000 исследований на опасный вирус. На сегодняшний день в регионе проведено более 30 тысяч тестов.



Исследования на коронавирус проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.

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