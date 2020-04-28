Глава Пермского края принял участие в ВКС с президентом

12:15 | 29.04.2020

28 апреля президент России Владимир Путин провел прямую линию с губернаторами регионов и членами правительства, посвященную ситуации с распространением коронавируса.



Глава государства обозначил, что запас прочности системы здравоохранения удалось существенно нарастить, и напомнил, что регионам была поставлена задача дополнительно развернуть к 28 апреля 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции: «Информацию по этому вопросу получаю ежедневно. Знаю, что в целом задача решена в срок. Развернуто даже 116 тысяч таких коек, то есть больше, чем изначально планировалось. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто».



Пермский край полностью выполнил норматив Минздрава РФ по формированию коечного фонда, запасу средств индивидуальной защиты и подготовке кадров. Глава Прикамья сообщил, что в крае развернуто 1827 коек для заболевших коронавирусом. «Мы выполнили поручение президента и подготовили все коечное пространство, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Немного отстаем по оснащению аппаратами ИВЛ, сейчас их более 500, но законтрактовано еще 600 аппаратов. Небольшими партиями мы их получаем еженедельно».



В специализированных медучреждениях Пермского края в общей сложности 1205 коек оборудованы системой подачи кислорода и аппаратами ИВЛ.



С учетом региональных особенностей отделения для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом развернуты в 17 медицинских организациях, в основном в краевой столице - 1468 коек, а также в крупных населенных пунктах региона - 359 коек.



Власти Прикамья проанализировали опыт других регионов, где COVID-19 получил большее распространение, и планируют при необходимости открыть еще около 800 мест.



Маршрутизацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией бригады скорой медицинской помощи и медицины катастроф осуществляют в специально созданные отделения после выполнения компьютерной томографии. Пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания или состояния, кладут в отделения для лечения пациентов с COVID-19, развернутые в структуре многопрофильных стационаров. Отдельная маршрутизация предусмотрена для беременных и рожениц.



Запасов средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) хватит почти на два месяца. Сформирован двухнедельный запас лекарств. Также региональные медучреждения полностью укомплектованы медперсоналом: задействованы 1058 врачей и 1722 медсестры. 8200 врачей и медсестер Пермского края прошли переподготовку по программам подготовки специалистов разных профилей для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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