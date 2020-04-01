«Камский кабель» борется с коронавирусом на улицах Перми

18:30 | 28.04.2020

В рамках мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на «Камском кабеле» проведена дезинфекция прилегающих территорий и близлежащих остановок.



С помощью дезраствора были обработаны Центральная и Южная проходные, крыльцо административного помещения заводоуправления, а также автобусные остановки, входная зона поликлиники Гайва. Такая обработка будет проходить ежедневно.



«С пятницы началась обработка мест, через которые проходят наши сотрудники. В первую очередь это входы на завод и автобусные остановки. Обработка осуществляется обеззараживающими средствами ежедневно. Детально обрабатываются все входные группы и объекты сверху донизу. Кроме того, продезинфицирована прилегающая территория в радиусе одного метра и тротуары», - пояснили представители компании.

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