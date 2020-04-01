Еще 35 аварийных домов Перми включено в программу по расселению

16:58 | 28.04.2020

Дома на улицах Мильчакова, Красина, Карпинского, Советской и других дополнительно включены в муниципальную программу по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья на 2022 год. В результате новое жилье обретут 909 пермяков.



Несмотря на действующий в городе режим самоизоляции все городские службы продолжают свою работу. Так, планомерно ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья. В Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых – с привлечением значительного федерального софинансирования. Вторая реализуется за счет бюджетов края и города.



В апреле в муниципальную адресную программу на 2019-2022 годы были внесены изменения, теперь жители еще 35 аварийных многоквартирных домов будут переселены в 2022 году. В сформированном перечне – дома по улицам Мильчакова, 15, Ударника, 11, Красина, 26, Карпинского, 21, 23, Советская, 63 и 75, КИМ, 69 и 81 и другие. В результате новое жилье обретут 909 пермяков.



В этом году специалисты управления жилищных отношений администрации Перми занимаются расселением 126 домов, за 4 месяца уже расселено 180 человек из 83 жилых помещений.



На реализацию программ по расселению в 2020 году из федерального (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), регионального и городского бюджетов выделено 2 млрд рублей. Эти средства планируется направить на расселение 39,9 тысячи кв. м аварийного жилья. Таким образом, в 2020 году из аварийного фонда будет переселено порядка 2,4 тысячи человек.



Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения – возмещение за изымаемое жилое помещение и предоставление жилых помещений по договорам социального найма. Каждый из способов имеет ряд преимуществ.



Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов городского управления жилищных отношений в Едином центре приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63. Для безопасности жителей принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Специалисты управления ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи, ряд вопросов специалисты могут пояснить по телефону.



Подать заявление на получение возмещения либо предоставление социальной выплаты граждане могут в ходе личного приема по предварительной записи. Запись на прием осуществляется по телефону: 207-50-19. Отметим, прием документов на предоставление социальной выплаты осуществляется до 1 сентября.

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