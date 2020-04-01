Парламентарии намерены поддержать строительную отрасль Прикамья

16:06 | 28.04.2020

Депутаты Законодательного собрания готовы вместе с региональным правительством разработать комплекс мер для строительных компаний, попавших в сложные условия.



28 апреля в рамках заседания комитета по развитию инфраструктуры депутаты обсудили вопрос о дополнительных мерах поддержки, направленных на завершение строительства проблемных объектов жилищного строительства на территории Пермского края.



По словам председателя комитета Виктора Плюснина, к депутатам обратились застройщики, у которых в условиях тяжелой экономической ситуации в стране появился риск оказаться в числе проблемных объектов. «Эти застройщики находятся в пограничном состоянии, когда, обращаясь в банки для получения кредитного ресурса, не могут получить финансирование, чтобы завершить строительство. При этом процент готовности таких домов составляет 90% и выше. Если мы сегодня никак не поможем таким компаниям, то дома, которые они строят, в ближайшее время могут пополнить список проблемных. Нужно будет все равно оказывать помощь дольщикам и завершать объект»,- подчеркнул парламентарий.



По оценке правительства региона, в поддержке по завершению объектов строительства нуждаются 16 компаний. «Это те предприятия, где застройщик не признан банкротом, но испытывает финансовые трудности для завершения строительства и не попадает под механизм государственной поддержки проблемных объектов», - уточнила заместитель министра строительства Фаина Минх. По ее словам, финансовая поддержка может быть оказана через ПАИЖК по предоставлению процентных займов и полного банковского сопровождения по достройке. Средства, выделенные на достройку, будут полностью контролироваться.



В ходе обсуждения представители регионального правительства также сообщили, что в Пермском крае создан Фонд защиты прав граждан-участников строительства. Соответствующее постановление правительства Пермского края утверждено 2 апреля. Ранее в федеральный Фонд были направлены ходатайства о восстановлении прав дольщиков 43 проблемных домов региона. Правительством РФ принято решение о начале работы регионального Фонда по этим документам. Права граждан могут быть восстановлены путем достройки или выплаты компенсаций. Кроме того, специалисты Фонда продолжат реализацию региональных мер поддержки дольщиков, а также будут вести мониторинг всех проблемных объектов и консультировать граждан.

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