Пермь: новости дня
14:14 | 28.04.2020
В деле спасения двух пермских памятников - дач Мешкова и Синакевича – наметились перемены
И вот с недавнего времени появились реальные надежды на то, что памятники былой Перми будут спасены. На имя общественника Алексея Нечаева пришел ответ из Департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми, в котором говорилось, что в бюджете города на 2020 и плановый период 2021-2022 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку проектно- сметной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ вышеназванных памятников.
Это значит, что памятники не пропадут, а будут отреставрированы в лучшем случае к 300-летию краевой столицы. Однако до тех пор, пока не будут проведены должные работы по спасению пермских памятников архитектуры, радоваться и праздновать победу более чем преждевременно.
Следует отметить, что в Перми пусть даже частично, но сумели сохранить не только отдельные памятники архитектуры, но даже и целые исторические улицы. И сохранение историко-культурного наследия должны стать важнейшей частью в деятельности не только пермских властей, но и общественников и краеведов. Денис ДУМЛЕР
© «Вечерние ведомости»
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