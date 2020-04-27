Пермь: новости дня
12:10 | 28.04.2020
Энергетики «ПСК» проверят теплосеть на улице Газеты «Звезда» в Перми
Всего энергетикам предстоит проверить 870 метров теплопровода. Данная сеть несет нагрузку порядка 200 Гкал/ч и обеспечивает теплоносителем центральную часть города Перми. От нее запитаны жилые дома и организации на улицах Попова, Монастырской, Максима Горького, Белинского и других.
Дефектовка теплопровода проводится без ограничения потребителей, что особенно важно в период действия режима самоизоляции. Главная цель – определить, есть ли необходимость включения этих коммуникаций в программу реконструкции текущего года. Если выяснится, что износ тепломагистрали превышает допустимые показатели, в период летней ремонтной кампании будет проведена замена участка.
Важно определить состояние теплосети на ул. Газета «Звезда» до начала летних ремонтов, отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Владислав Маслов. «Если будет принято решение о перекладке этой тепломагистрали, потребуется оперативно скорректировать график отключений горячей воды и перекрытий дорог. Все эти вопросы нужно заранее синхронизировать с городскими службами и жилищными организациями, чтобы своевременно проинформировать горожан».
Сейчас Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» готовятся к окончанию отопительного сезона и старту весенне-летней профилактики теплопроводов с установкой новых труб взамен изношенных.
© «Вечерние ведомости»
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