Энергетики «ПСК» проверят теплосеть на улице Газеты «Звезда» в Перми

12:10 | 28.04.2020

ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») проведет проверку тепловой сети на улице Газеты «Звезда» в Перми, от которой запитаны 0,5 тыс. домов и учреждений в центре Перми. Будет обследован участок тепломагистрали диаметром 700 мм от ул. Белинского до ул. Революции. На отдельных отрезках будут сделаны раскопки, чтобы установить состояние труб и принять решение о необходимости ремонта, чтобы повысить надежность теплоснабжения горожан.



Всего энергетикам предстоит проверить 870 метров теплопровода. Данная сеть несет нагрузку порядка 200 Гкал/ч и обеспечивает теплоносителем центральную часть города Перми. От нее запитаны жилые дома и организации на улицах Попова, Монастырской, Максима Горького, Белинского и других.



Дефектовка теплопровода проводится без ограничения потребителей, что особенно важно в период действия режима самоизоляции. Главная цель – определить, есть ли необходимость включения этих коммуникаций в программу реконструкции текущего года. Если выяснится, что износ тепломагистрали превышает допустимые показатели, в период летней ремонтной кампании будет проведена замена участка.



Важно определить состояние теплосети на ул. Газета «Звезда» до начала летних ремонтов, отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Владислав Маслов. «Если будет принято решение о перекладке этой тепломагистрали, потребуется оперативно скорректировать график отключений горячей воды и перекрытий дорог. Все эти вопросы нужно заранее синхронизировать с городскими службами и жилищными организациями, чтобы своевременно проинформировать горожан».



Сейчас Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» готовятся к окончанию отопительного сезона и старту весенне-летней профилактики теплопроводов с установкой новых труб взамен изношенных.

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