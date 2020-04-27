Пермь: новости дня
12:06 | 28.04.2020
«Пермская сетевая компания» приступила к плановым перекладкам теплосетей в Перми
От участка магистрали на улице Газеты «Звезда» зависит надежная подача отопления и горячей воды в более чем 500 домов жителей Ленинского района Перми. В итоге будет заменено более 600 метров трубопровода диаметром 500 мм в 2 этапа. На первом этапе будет переложена тепломагистраль от ул. Монастырской до ул. Советской, для чего на этом отрезке с 27 апреля закрыт проезд автомобильного транспорта.
На втором этапе работ будет обновлен участок сети от ул. Советской до ул. Петропавловской. Полностью техническое перевооружение тепломагистрали завершится в конце июня. Проект является продолжением перекладок прошлых лет, когда на ул. Газеты «Звезда» была смонтирована новая тепломагистраль на участке от ул. Пермской до ул. Петропавловской.
Также стартовали работы по замене сети на ул. Полины Осипенко. Здесь будет обновлено 792 метра тепломагистрали диаметром 500 мм на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской, от которой тепло поступает в жилые дома центральной части города. Для производства работ проезд автотранспорта закрывается с 27 апреля на отрезке «Комсомольский проспект - Пионерская». Работы закончатся до конца мая.
Подрядные организации уже оградили места проведения работ, оборудовали участки реконструкции информационными щитами и дорожными знаками, которые позволят водителям выбрать оптимальные пути объезда. Обновление теплосетей будет проходить поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.
В 2020 году, в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице, будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.
Энергетики приносят жителям извинения за временный доставленный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.
© «Вечерние ведомости»
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