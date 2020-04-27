В Прикамье объявлен пожароопасный сезон

19:08 | 27.04.2020

27 апреля в территориях Пермского края стартует пожароопасный сезон. Сегодня он открыт на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского, Юсьвинского лесничеств Пермского края.



С 15 мая пожароопасный сезон будет открыт на территории Березниковского, Вайского, Веслянского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочевского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского, Юрлинского лесничеств Пермского края.



С открытием пожароопасного сезона обеспечивается полная готовность сил и средств пожаротушения лесопожарных формирований, организовывается дежурство ответственных работников в выходные и праздничные дни из числа сотрудников министерства, лесничеств, лесхозов, обеспечивается координация действий авиационных и наземных служб тушения, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.



«Пермский лесопожарный центр уже с начала года приступил к ежедневному мониторингу пожароопасной ситуации. На сегодня, по данным космического мониторинга, зафиксировано 30 термоточек на территории региона, к счастью, они не подтвердились как лесные пожары», – отмечает и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.



Отметим, что в апреле сотрудники южных лесничеств и лесхозов Пермского края неоднократно привлекались для реагирования на возгорания сухой травы вблизи леса. Благодаря оперативному реагированию муниципальных пожарных частей переход огня в лес не допущен.



Как поясняют в минприроды Прикамья, основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор. 42% пожаров в прошлом году возникли из-за неосторожного обращения граждан с огнем.



В текущем году в рамках реализации нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, для обеспечения лесопожарных станций Пермского края направлено 74 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.



Напоминаем, в период действия пожароопасного сезона запрещается сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ.



Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 и мобильное приложение «Берегите лес».

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