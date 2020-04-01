Пермская школа №146 вошла в список лучших школ России по данным рейтингового агентства «RAEX»

17:16 | 27.04.2020

Эксперты агентства обработали информацию о 190 тысячах выпускников из 18 тысяч школ, зачисленных в ведущие вузы страны. Пермская школа №146 признана одной из лучших в России по конкурентоспособности учеников.



Рейтинговое агентство «RAEX» опубликовало рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников. Пермская школа №146 с углубленным изучением математики, физики, информатики вошла в топ-100 школ России, заняв 55 позицию. При этом в топ-20 школ Приволжского федерального округа учебное заведение расположилось на 7 строчке.



В общероссийском рейтинге отражены школы с наиболее высокой долей выпускников, успешно поступивших в сильнейшие университеты России. Здесь представлены лучшие школы из 26 субъектов страны: половина участников расположена в московском регионе, 9 школ находятся в Санкт-Петербурге, 5 – в республике Татарстан, по 4 – в Новосибирской и Челябинской областях.



Напомним, школа №146 с углубленным изучением математики, физики, информатики была создана в 1994 году, в школе осуществляется обучение с 7 по 11 классы.

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