В Перми кладбища закрыты для посещения

14:54 | 27.04.2020

Для предотвращения распространения коронавируса с 18 апреля на кладбищах города производятся только захоронения, посещения родственных могил запрещены. На Радоницу не будут организованы отдельные автобусные маршруты и дополнительные остановки у кладбищ.



Во время православного праздника Радоница, который в этом году выпадает на 28 апреля, пермяки традиционно посещают могилы близких людей. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки краевым оперштабом было принято решение закрыть кладбища города для посещений, производятся только захоронения. Такие меры предприняты и в других городах России.



Кроме того, до особого распоряжения не будет, как ранее, организован сезонный маршрут №46 «Драмтеатр – Северное кладбище». Другие автобусные маршруты также не будут совершать заезды на кладбища, не введены дополнительные остановки общественного транспорта у кладбищ города.

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