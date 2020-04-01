В Перми завершился прием заявок на аукционы по 31 автобусному маршруту

12:37 | 27.04.2020

24 апреля завершился сбор заявок на участие в аукционах по трехлетним контрактам по 31 автобусному маршруту. Победители по ним будут определены к 30 апреля. 26 маршрутов приступят к работе с 1 июня, оставшиеся 5 – с 15 июля.



Перевозчики принимают в торгах активное участие. Так, на некоторые маршруты поступило до 6 заявок от разных автотранспортных предприятий. По нескольким лотам заявки не поступили, и в течение мая по ним будут проведены повторные торги.



Напомним, что победители торгов будут обязаны начать поэтапное обновление подвижного состава. Согласно условиям новых контрактов, к концу 2020 года количество автобусов не старше 5 лет, с минимальным экологическим классом не ниже Евро-5 должны составлять не менее 30% от общего числа автобусов на маршруте. К началу 2021 года все автобусы у перевозчика должны быть не старше 10 лет.



Отметим, до 30 апреля продолжается прием заявок на аукционы по оставшимся трехлетним и пятилетним контрактам. К 15 июля все автобусные маршруты будут работать по новым контрактам, которые предусматривают перечисление платы за проезд в бюджет города. Оплату работы перевозчика планируется осуществлять за фактический пробег автобусов. Это позволит устранить проблему «гонки» между водителями в «борьбе» за пассажира и выручку. Предполагается, что это приведет к повышению безопасности перевозок.

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