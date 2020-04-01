К выходным в Перми похолодает

12:22 | 27.04.2020

Сейчас в столице Прикамья 15 градусов, солнечно. Сегодня, 27 апреля, днем в Перми будет около 16°C, возможен дождь, ночью – 4°C.



Последующие рабочие дни будут пасмурными и дождливыми. Завтра столбик термометра покажет 12°C, в среду, 29 апреля, днем будет лишь 7°C. В четверг воздух прогреется до 12°C. В пятницу, по предварительным прогнозам, будет 8°C.

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