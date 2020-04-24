В Пермском крае зафиксирован еще 61 случай коронавируса

16:00 | 26.04.2020

По данным на 26 апреля, за сутки в Прикамье выявлен 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией – общее число заразившихся с начала пандемии составляет 434. Четыре человека умерли, 61 выздоровел.



Новые заболевшие – это 46 женщин, 13 мужчин и двое детей (девочка и мальчик). Один человек приехал из Москвы, остальные 60 заразились на территории Пермского края. Заболевшие находятся на лечении, контактировавшие с ними – под наблюдением специалистов.



В России за сутки зафиксирован 6361 новый случай коронавируса, общее количество заболевших достигло 80949.

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