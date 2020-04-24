Пермь: новости дня
16:00 | 26.04.2020
В Пермском крае зафиксирован еще 61 случай коронавируса
Новые заболевшие – это 46 женщин, 13 мужчин и двое детей (девочка и мальчик). Один человек приехал из Москвы, остальные 60 заразились на территории Пермского края. Заболевшие находятся на лечении, контактировавшие с ними – под наблюдением специалистов.
В России за сутки зафиксирован 6361 новый случай коронавируса, общее количество заболевших достигло 80949.
© «Вечерние ведомости»
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