Пермь: новости дня
18:00 | 25.04.2020
«Камский кабель» обеспечивает пермскую больницу питанием
«Поддержка врачей сейчас важна, как никогда раньше. Борьба за здоровье людей ведется круглосуточно. Надеемся, наш вклад принесет пользу медикам», – отметил Владимир Пономарев, генеральный директор ООО «Камский кабель».
Городская клиническая больница имени Гринберга - одно из шести медицинских учреждений региона, где принимают людей с COVID-19. В учреждении перепрофилированы сразу два отделения: пульмонологическое и гинекологическое. В них расположены палаты интенсивной терапии и реанимационные койки, имеются аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Кроме того, в больнице организованы «чистые» и «грязные» зоны, а также изолированная вентиляция.
© «Вечерние ведомости»
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