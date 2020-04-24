«Камский кабель» обеспечивает пермскую больницу питанием

18:00 | 25.04.2020

В качестве благотворительной помощи в период пандемии COVID-19 «Камский кабель» доставляет трехразовое горячее питание в городскую клиническую больницу им. С.Н. Гринберга в Закамске. Питанием обеспечен медицинский персонал, который задействован в лечении пациентов с коронавирусом.

«Поддержка врачей сейчас важна, как никогда раньше. Борьба за здоровье людей ведется круглосуточно. Надеемся, наш вклад принесет пользу медикам», – отметил Владимир Пономарев, генеральный директор ООО «Камский кабель».

Городская клиническая больница имени Гринберга - одно из шести медицинских учреждений региона, где принимают людей с COVID-19. В учреждении перепрофилированы сразу два отделения: пульмонологическое и гинекологическое. В них расположены палаты интенсивной терапии и реанимационные койки, имеются аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Кроме того, в больнице организованы «чистые» и «грязные» зоны, а также изолированная вентиляция.

© «Вечерние ведомости»