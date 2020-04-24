На 25 апреля в Прикамье выявлено еще 55 заболевших

16:11 | 25.04.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 373, 287 – на лечении, выздоровели 52 человека, четверо умерли. 1914 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.



Из 55 человек - 19 мужчин, 28 женщин и 8 детей (4 девочки и 4 мальчика). Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (28 человек), 8 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.



Как добавляют в краевом минздраве, на прирост заболевших в эти и следующие дни будет влиять локализованный очаг заражения в ведомственной клинике СвЖД «РЖД-Медицина». Напомним, в настоящее время проводится обследование всех сотрудников больницы, пациентов, находящихся в отделениях, а также повторно 182 человек, выписанных в период с 10 по 21 апреля.

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