Пермь: новости дня
17:31 | 24.04.2020
На биологических очистных сооружениях Перми усилено качество очистки сточных вод
Дмитрий Махонин отметил, что в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции особенно важным становится вопрос качественной очистки сточных вод. Сейчас на объекте введен усиленный режим дезинфекции сточных вод. По согласованию с управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю увеличена доза хлора, а также усилен контроль по стадиям очистки.
Как сообщил главный управляющий директор «Новогор-Прикамье» Владимир Глазков, за 10 лет объем инвестиций компании составил порядка 1,7 млрд рублей. На очистных сооружениях используются современные высокоэффективные технологии глубокой биологической очистки и утилизации осадков. Как поясняют специалисты, сточные воды после очистки становятся чище и безопасней, чем вода в Каме. На объекте ведется практически непрерывная работа по внедрению самых современных технологий очистки сточных вод. Так, например, на объекте проводится поэтапная реконструкция системы подачи воздуха, что позволит улучшить показатели биологической очистки. Завершение работ запланировано на 2021 год. Также сейчас в проработке проект строительства нового илонакопителя. При этом новый илонакопитель находится в пределах санитарно-защитной зоны очистных сооружений и не потребует расширения ее границ.
Еще один важный проект, который реализует «Новогор-Прикамье», - реконструкция канализационных очистных сооружений в Новых Лядах. Реализация проекта, который предусматривает использование современных технологий с применением ультрафиолета и ультразвука, позволит улучшить экологическую обстановку и повысить качество очистки и обеззараживания сточных вод в перспективе не только Новых Лядов, но и прилегающих населённых пунктов.
«Подобного уровня стандарты очистки сточных вод должны использоваться и в других городах региона. При этом надо рассматривать вопросы водоснабжения и водоотведения комплексно. Жители должны получать качественную питьевую воду. Долгое время болевой точкой региона с точки зрения качества воды был Краснокамск. Сейчас строим новый водовод, который позволит надежно снабжать город питьевой водой от Чусовского водозабора. На эти работы удалось привлечь федеральное финансирование по национальному проекту «Чистая вода», - сообщил Дмитрий Махонин.
Всего в рамках федерального проекта «Чистая вода» Пермский край до 2024 года получит порядка 2 млрд рублей на модернизацию системы централизованного водоснабжения в муниципалитетах. На строительство водопроводной ветки в Краснокамск направлено около 190 млн рублей. Согласно нацпроекту «Экология», утвержденному приказом президента РФ Владимира Путина, к 2024 году доля населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 90,8%, а доля городского населения – 99%. Проект реализуется в 83 субъектах Российской Федерации.
© «Вечерние ведомости»
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