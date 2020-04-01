Пермь: новости дня
16:22 | 24.04.2020
В Перми начались первые в этом году работы по сносу аварийных домов
Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, 36 жильцов из этого дома уже обрели новое жилье. Напомним, в Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых – с привлечением значительного федерального софинансирования. Вторая реализуется за счет бюджетов края и города. Реализуя эти программы, городские власти планируют расселить более 1,1 тысячи человек в этом году.
Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов управления жилищных отношений в Едином центре приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63. Для безопасности жителей принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи. Специалисты управления ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания.
После расселения аварийные дома подлежат сносу – в 2020 году запланировано снести 43 многоквартирных дома, основная часть которых находится в завершающей стадии расселения. В ближайшее время МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» приступит к сносу домов по улицам Василия Каменского, 21, Кирпичный завод, 4, Чусовская, 15, Зарайская, 9б. По этим адресам было расселено 50 человек. Следующим этапом станет снос аварийных многоквартирных домов по улицам Боровая, 2а, Карпинского, 11 и 20, Екатерининская, 60, а также Маршала Рыбалко, 7а.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:01 | 24.04.2020
В учреждениях социального обслуживания Пермского края введены дополнительные противоэпидемические меры
18:00 | 24.04.2020
В Екатеринбурге закроется движение по путепроводу на 40-летия Комсомола
17:37 | 24.04.2020
Свердловские спасатели почтили память погибших при исполнении коллег
16:43 | 24.04.2020
РМК окажет помощь продуктами нуждающимся в Челябинской области
16:42 | 24.04.2020
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств
16:22 | 24.04.2020
В Перми начались первые в этом году работы по сносу аварийных домов
16:17 | 24.04.2020
В Екатеринбурге отмечается снижение уровня оплат за электричество
16:03 | 24.04.2020
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в кругу семьи
16:01 | 24.04.2020
В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли для посещения больницу №23
15:48 | 24.04.2020
В уральской столице сгорел отечественный автомобиль
15:31 | 24.04.2020
На Урале отдельные категории семей получат дополнительно по пять тысяч рублей единовременно
15:07 | 24.04.2020
В выходные на Урале ожидается потепление
14:47 | 24.04.2020
В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, оскорбившего пристава
14:47 | 24.04.2020
В Перми пройдут онлайн-соревнования по бёрдингу
14:37 | 24.04.2020
Благодаря нацпроекту «Культура» в школах искусств Прикамья появились новые музыкальные инструменты
14:20 | 24.04.2020
Уральские телеком-компании попали в рейтинг лучших работодателей России
14:05 | 24.04.2020
Половина новых больных коронавирусом в Свердловской области заразились внутри семьи
13:39 | 24.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге составляет всего 2 балла
12:55 | 24.04.2020
На теплотрассе в Екатеринбурге обнаружили маленького ребенка с опасным заболеванием
12:53 | 24.04.2020
Роспотребнадзор: число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300
12:47 | 24.04.2020
Старейший парк Лысьвы благоустроят в этом году благодаря нацпроекту
12:41 | 24.04.2020
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5849
12:38 | 24.04.2020
Еще у 31 жителя Прикамья выявлен коронавирус
12:38 | 24.04.2020
Трое председателей райсудов на Среднем Урале прекратили полномочия
12:38 | 24.04.2020
В Свердловской области подтвердили еще 33 случая COVID-19
12:15 | 24.04.2020
Сергей Гераскин покинул пост замглавы Каменска-Уральского
12:14 | 24.04.2020
В выходные в Перми немного потеплеет
11:56 | 24.04.2020
В Прикамье с соблюдением всех мер безопасности будут организованы «садоводческие» площадки