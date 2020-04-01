В Перми начались первые в этом году работы по сносу аварийных домов

16:22 | 24.04.2020

Первый аварийный дом, который пошел под снос в 2020 году, располагался по адресу: улица Сусанина, 1. Сейчас основной объем работ выполнен. Все 36 жильцов дома расселены. В связи с действием режима полной самоизоляции консультации граждан по расселению из аварийного жилищного фонда ведутся по предварительной записи.



Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, 36 жильцов из этого дома уже обрели новое жилье. Напомним, в Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых – с привлечением значительного федерального софинансирования. Вторая реализуется за счет бюджетов края и города. Реализуя эти программы, городские власти планируют расселить более 1,1 тысячи человек в этом году.



Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов управления жилищных отношений в Едином центре приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63. Для безопасности жителей принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи. Специалисты управления ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания.



После расселения аварийные дома подлежат сносу – в 2020 году запланировано снести 43 многоквартирных дома, основная часть которых находится в завершающей стадии расселения. В ближайшее время МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» приступит к сносу домов по улицам Василия Каменского, 21, Кирпичный завод, 4, Чусовская, 15, Зарайская, 9б. По этим адресам было расселено 50 человек. Следующим этапом станет снос аварийных многоквартирных домов по улицам Боровая, 2а, Карпинского, 11 и 20, Екатерининская, 60, а также Маршала Рыбалко, 7а.

© «Вечерние ведомости»