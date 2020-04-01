Пермь: новости дня
14:47 | 24.04.2020
В Перми пройдут онлайн-соревнования по бёрдингу
Соревнования по бёрдингу организованы для всех желающих. Организаторы отмечают, что стоит только хорошо подумать, и любой пермяк без труда назовет не только голубей и воробьев, но и еще с десяток городских птиц, которые обычно попадают в поле его зрения – это сороки, серые вороны, кряквы, синицы, стрижи и многие другие.
25 апреля с 11:00 до 13:00 по пермскому времени в группе «ВКонтакте» https://vk.com/birdingperm будет выложен конкурсный видеоролик, включающий изображения и голосовые демонстрации птиц. На его основе участники должны определить виды птиц и отметить их в чек-листе. Заполненные чек-листы необходимо отправить на электронную почту birdingperm@yandex.ru до 22:00 25 апреля.
Участниками могут стать:
- детско-взрослые команды с числом участников от 2 до 5 человек;
- взрослые команды с числом участников от 2 до 5 человек;
- взрослые (от 18 лет) индивидуально.
Все участники соревнований получат сертификаты. Лучших «бёрдвотчеров» Пермского края ждут дипломы и ценные призы. Соревнования организованы в рамках проекта «Птичья школа» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Более подробная информация – в группе «ВКонтакте» Бёрдинг в Перми https://vk.com/birdingperm.
Напомним, что 14-15 сентября 2019 года в Перми впервые прошли городские соревнования по спортивной орнитологии. Более 120 детей и взрослых из 35 команд соревновались в трех номинациях – семейные, школьные и взрослые команды. В осеннем лесу за три часа соревнований участники сфотографировали 17 видов птиц, среди которых оказались чирок-свистунок, зарянка, пищуха, лазоревка, ворон, сойка. В кадры двум командам попала и белая трясогузка – символ соревнований, уже редко встречающаяся в середине сентября. Чаще всего на фотографиях были запечатлены кряква, большая синица, поползень и буроголовая гаичка. Некоторым командам удалось сфотографировать зяблика и большого пестрого дятла.
© «Вечерние ведомости»
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