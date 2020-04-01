Роспотребнадзор: число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300

12:53 | 24.04.2020

Роспотребнадзор рассказал подробности о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Общее число заболевших в Пермском крае достигло 318, 234 – на лечении, выздоровели 52 человека (за последние сутки - 1 житель Перми и 3 из Чайковского), четверо умерли. 1930 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.



Из 31 человека - 15 мужчин, 13 женщин и три ребенка (2 девочки и 1 мальчик). Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (20 человек), 7 человек в возрасте 45-65, 1 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.



Для повышения безопасности жителей Пермского края на оперштабе по борьбе с коронавирусом принято решение о направлении приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области на 14-дневный карантин.

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