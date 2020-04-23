Еще у 31 жителя Прикамья выявлен коронавирус

12:38 | 24.04.2020

В статистике за сутки на 24 апреля у Пермского края 31 выявленный случай коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 318.



Увеличилось и число выздоровевших – еще одна женщина излечилась от коронавируса и выписана из пермской больницы. Эта пациентка заразилась на территории Прикамья. Всего в регионе 49 выздоровевших.

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