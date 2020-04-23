В выходные в Перми немного потеплеет

12:14 | 24.04.2020

Сейчас в столице Прикамья ноль градусов, снег. Сегодня, 24 апреля, днем в Перми будет около +2°C, ночью – -2°C.



Завтра столбик термометра покажет +3°C, вероятны осадки; ночью – -3°C. В воскресенье, 26 апреля, воздух прогреется до +8°C, будет дождь. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет еще.

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