Пермь: новости дня
12:14 | 24.04.2020
В выходные в Перми немного потеплеет
Завтра столбик термометра покажет +3°C, вероятны осадки; ночью – -3°C. В воскресенье, 26 апреля, воздух прогреется до +8°C, будет дождь. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет еще.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:55 | 24.04.2020
На теплотрассе в Екатеринбурге обнаружили маленького ребенка с опасным заболеванием
12:53 | 24.04.2020
Роспотребнадзор: число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300
12:47 | 24.04.2020
Старейший парк Лысьвы благоустроят в этом году благодаря нацпроекту
12:41 | 24.04.2020
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5849
12:38 | 24.04.2020
Еще у 31 жителя Прикамья выявлен коронавирус
12:38 | 24.04.2020
Трое председателей райсудов на Среднем Урале прекратили полномочия
12:38 | 24.04.2020
В Свердловской области подтвердили еще 33 случая COVID-19
12:15 | 24.04.2020
Сергей Гераскин покинул пост замглавы Каменска-Уральского
12:14 | 24.04.2020
В выходные в Перми немного потеплеет
11:56 | 24.04.2020
В Прикамье с соблюдением всех мер безопасности будут организованы «садоводческие» площадки
11:32 | 24.04.2020
В уральской столице осудят женщину, обвиняемую в мошенничестве под видом аренды квартиры
11:11 | 24.04.2020
В Екатеринбурге закрыли магазин, который не организовал меры по усилению дезинфекционного режима
10:56 | 24.04.2020
Замначальника уголовного розыска Екатеринбурга пошел на повышение
10:52 | 24.04.2020
Свердловчан просят воздержаться от посещения кладбищ
10:35 | 24.04.2020
90 сотрудников «Гортранса» в уральской столице посадили на карантин
10:11 | 24.04.2020
В столицу Урала прибыли две линии по производству медицинских масок
09:54 | 24.04.2020
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Просторной
09:33 | 24.04.2020
В Нижнем Тагиле начинается бурение скважин под сваи для моста через реку
09:10 | 24.04.2020
Ночью в Берёзовском из-за пожара в жилом доме эвакуировали 31 человека
20:59 | 23.04.2020
До конца года на «Эрмитаж-Урал» могут выделить 200 млн рублей
20:28 | 23.04.2020
В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют приложение, выявляющее нарушителей самоизоляции
19:55 | 23.04.2020
В Свердловской области под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находится 11096 граждан
19:45 | 23.04.2020
В МВД опровергли информацию об оштрафованном волонтере в Екатеринбурге
18:50 | 23.04.2020
Для жителей и гостей Прикамья разработано около 400 туров с учетом актуальных тенденций
18:39 | 23.04.2020
Приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на карантин
18:27 | 23.04.2020
Следователи организовали проверку по сообщению о неправомерных действиях сотрудников екатеринбургского косметологического салона
18:09 | 23.04.2020
Жители Прикамья менее чем за неделю обеспечили потребность региона в донорской крови на 99%
18:07 | 23.04.2020
В Екатеринбурге благодаря прокуратуре сотрудникам обанкротившегося предприятия выплатили около 1,1 млн рублей
17:57 | 23.04.2020
В Екатеринбурге закроют движение по переулку Широкому
17:09 | 23.04.2020
В ДТП на перекрестке Краснолесья – Амундсена пострадали два человека