В Прикамье от коронавируса выздоровело еще 5 человек

16:37 | 23.04.2020

Из пермских медучреждений выписано пять пациентов, проходивших лечение от новой коронавирусной инфекции. Проведенные исследования подтвердили, что они здоровы. Состояние пермяков стабильное. С начала распространения заболевания в Пермском крае выздоровели 48 человек.



Общее число заболевших в Пермском крае достигло 287, 235 – на лечении, четверо умерли, 1782 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.



Со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.



Коронавирус передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделениями из носа. Вирус может попасть на любую поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. По возможности лучше не посещать общественные места.



Самое главное средство профилактики – частое мытье рук с мылом.

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