Пермь: новости дня
14:44 | 23.04.2020
«Горьковка» проведет «Библионочь» онлайн
Основным событием в ходе акции станет онлайн-марафон #75словПобеды. Его проведут на официальной площадке «Библионочи» https://biblionight.culture.ru/ известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны. В прямом эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны и передадут эстафету зрителям.
Краевая библиотека присоединяется к участию в онлайн-марафоне. 25 апреля на сайте https://www.gorkilib.ru/ и в соцсетях библиотеки появятся видеоролики, где сотрудники «Горьковки» читают отрывки из произведений, посвященных войне.
Заместитель директора библиотеки им. Горького Марина Хабирова рассказала: «Для нас как для учреждения, сохраняющего интеллектуальную память региона, это событие очень важно. В фондах нашей библиотеки хранится много документов и изданий, отражающих этот трагический период нашей истории. Мы располагаем фондом изданий, выходивших на территории Молотовской области в тот период, храним книги и документы, которые могут много и подробно рассказать об истории региона в те годы, о вкладе Прикамья в Победу. Мы знаем, что Урал был стратегической точкой опоры, производя на своих предприятиях львиную долю оборонного заказа государства, был центром эвакуационного назначения и при этом не переставал быть эпицентром культурных событий для населения. Об этом и многом другом мы постарались рассказать в наших материалах, подготовленных для трансляции в онлайн-режиме».
С 1 по 9 мая библиотека Горького также приглашает своих читателей на свой сайт: в эти дни там будет опубликован ряд онлайн-историй, посвященных Победе.
«Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Цель акции – поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного процесса как уникального явления, объединяющего всю Россию.
© «Вечерние ведомости»
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