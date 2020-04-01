 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

14:44 | 23.04.2020

«Горьковка» проведет «Библионочь» онлайн

25 апреля в 16:00 краевая библиотека им. Горького приглашает присоединиться к онлайн-марафону #75словПобеды. В этом году традиционная ежегодная акция «Библионочь» пройдет в виде Всероссийского онлайн-марафона с 25 апреля по 9 мая под названием «Библионочь. Память нашей Победы».

Основным событием в ходе акции станет онлайн-марафон #75словПобеды. Его проведут на официальной площадке «Библионочи» https://biblionight.culture.ru/ известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны. В прямом эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны и передадут эстафету зрителям.

Краевая библиотека присоединяется к участию в онлайн-марафоне. 25 апреля на сайте https://www.gorkilib.ru/ и в соцсетях библиотеки появятся видеоролики, где сотрудники «Горьковки» читают отрывки из произведений, посвященных войне.

Заместитель директора библиотеки им. Горького Марина Хабирова рассказала: «Для нас как для учреждения, сохраняющего интеллектуальную память региона, это событие очень важно. В фондах нашей библиотеки хранится много документов и изданий, отражающих этот трагический период нашей истории. Мы располагаем фондом изданий, выходивших на территории Молотовской области в тот период, храним книги и документы, которые могут много и подробно рассказать об истории региона в те годы, о вкладе Прикамья в Победу. Мы знаем, что Урал был стратегической точкой опоры, производя на своих предприятиях львиную долю оборонного заказа государства, был центром эвакуационного назначения и при этом не переставал быть эпицентром культурных событий для населения. Об этом и многом другом мы постарались рассказать в наших материалах, подготовленных для трансляции в онлайн-режиме».

С 1 по 9 мая библиотека Горького также приглашает своих читателей на свой сайт: в эти дни там будет опубликован ряд онлайн-историй, посвященных Победе.

«Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Цель акции – поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного процесса как уникального явления, объединяющего всю Россию.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:28 | 23.04.2020
В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют приложение, выявляющее нарушителей самоизоляции

19:55 | 23.04.2020
В Свердловской области под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находится 11096 граждан

19:45 | 23.04.2020
В МВД опровергли информацию об оштрафованном волонтере в Екатеринбурге

19:20 | 23.04.2020
Уральцы смогут не проводить поверку счетчиков до 2021 года из-за COVID-19

18:50 | 23.04.2020
Для жителей и гостей Прикамья разработано около 400 туров с учетом актуальных тенденций

18:41 | 23.04.2020
В Екатеринбургском Кукольном театре рассказали о ходе капитального ремонта

18:39 | 23.04.2020
Приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на карантин

18:27 | 23.04.2020
Следователи организовали проверку по сообщению о неправомерных действиях сотрудников екатеринбургского косметологического салона

18:09 | 23.04.2020
Жители Прикамья менее чем за неделю обеспечили потребность региона в донорской крови на 99%

18:07 | 23.04.2020
В Екатеринбурге благодаря прокуратуре сотрудникам обанкротившегося предприятия выплатили около 1,1 млн рублей

17:57 | 23.04.2020
В Екатеринбурге закроют движение по переулку Широкому

17:35 | 23.04.2020
На Урале жестко задержали врача из-за забытой сумки с документами

17:32 | 23.04.2020
В Прикамье производят 300 тысяч погонных метров ткани для эпидкостюмов в неделю

17:09 | 23.04.2020
В ДТП на перекрестке Краснолесья – Амундсена пострадали два человека

16:51 | 23.04.2020
Пока все дома: интернет-магазин МегаФона работает семь дней в неделю

16:47 | 23.04.2020
В Екатеринбурге полиция обнаружила плантацию конопли

16:37 | 23.04.2020
В Прикамье от коронавируса выздоровело еще 5 человек

16:22 | 23.04.2020
Для 104-летнего ветерана ВОВ в Екатеринбурге провели онлайн-парад

16:00 | 23.04.2020
ГИБДД ищет очевидцев ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадала пенсионерка

15:40 | 23.04.2020
В Екатеринбурге отменили шествия и массовые мероприятия 1 мая

15:21 | 23.04.2020
На Белоярском водохранилище перевернулась лодка с рыбаками

15:09 | 23.04.2020
В Ирбите освобождаются от паводковых вод придомовые территории

14:47 | 23.04.2020
Суд изменил меру пресечения для бывшего замглавы свердловского СКР

14:44 | 23.04.2020
«Горьковка» проведет «Библионочь» онлайн

14:30 | 23.04.2020
Все новые заболевшие заразились на территории Прикамья

14:25 | 23.04.2020
Жителя Краснотурьинска осудили за фейковый пост о коронавирусе

14:08 | 23.04.2020
Правительство Свердловской области встало на сторону операторов связи, защитив их от посягательств со стороны муниципалитетов

13:51 | 23.04.2020
В Свердловской области разрабатывается пропускная система

13:48 | 23.04.2020
В Перми пройдет первая легкоатлетическая онлайн-эстафета «Мир! Бег! Май!»

13:39 | 23.04.2020
Уральский бизнес включился в борьбу с коронавирусом на полную мощь

13:25 | 23.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге снова падает

комментариев: 1

13:10 | 23.04.2020
Предприятия коммунальной сферы Прикамья получат поддержку региональных властей

13:07 | 23.04.2020
ГУ МВД по Свердловской области разыскивает пропавшего без вести мужчину

12:39 | 23.04.2020
В Пермском крае зафиксирован 21 новый случай коронавируса

12:39 | 23.04.2020
Число зараженных коронавирусом в Свердловской области выросло на 28

комментариев: 2

12:37 | 23.04.2020
Количество зараженных коронавирусом в России превысило 62 тысячи

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 