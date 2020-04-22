Все новые заболевшие заразились на территории Прикамья

14:30 | 23.04.2020

Роспотребнадзор выявил 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 287, 235 – на лечении, выздоровели 48 человек, четверо умерли. 1782 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.



Из 21 человека - 6 мужчин, 12 женщин и три ребенка (2 девочки и 1 мальчик). Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (13 человек), 4 человека в возрасте 45-65, 1 человек старше 65 лет. Среди заболевших 1 медработник пермской медсанчасти.



Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

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