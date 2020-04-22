В Пермском крае зафиксирован 21 новый случай коронавируса

12:39 | 23.04.2020

На 23 апреля за сутки в Прикамье выявлен 21 случай коронавирусной инфекции, всего в регионе случаев заболевания стало 287. Выздоровели 48 пациентов, четыре человека умерли.



Четвертой жертвой коронавируса стала 63-летняя жительница Перми, умершая вечером 22 апреля. У женщины были сопутствующие заболевания, смерть произошла из-за нарастающей дыхательной недостаточности.



В России за сутки добавилось 4774 случая коронавирусной инфекции, всего в стране их стало 62773.

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