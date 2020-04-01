Содержанием и ремонтом остановок в Перми занялся департамент транспорта

17:56 | 22.04.2020

Полномочия по содержанию и ремонту остановочных пунктов в Перми переданы от администраций районов в МКУ «Городское управления транспорта». Сейчас во всех районах города началась комплексная уборка остановочных павильонов.



На сегодняшний день есть несколько проблемных моментов, требующих решения. Один из них – это неудовлетворительное качество содержания и ремонта павильонов. Напомним, ранее этим занимались муниципальные учреждения, занимающиеся благоустройством районов. После перехода полномочий содержание и ремонт остановочных комплексов будет централизованно осуществляться МКУ «Гортранс».



Уже сейчас во всех районах города начата комплексная уборка павильонов, которая включает в себя ликвидацию граффити химическим или механическим способом, помывку водой и удаление несанкционированных рекламных объявлений и афиш.



Острой проблемой является размещение полиграфических материалов на поверхностях остановочных павильонов и навесов. Для максимально эффективной уборки применяется специальный аппарат, который удаляет загрязнения паром температурой до 190°С либо струей воды под давлением. Этот способ позволяет произвести очистку, не повреждая поверхности конструкций. Для размещения информационных материалов остановочные комплексы оборудованы специальными стендами.



На данный момент контракты с подрядными организациями заключены сроком на один месяц. Это сделано с целью проведения анализа и корректировки перечня требований, которые будут предъявлены в контрактах на долгосрочный период.

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