Автоволонтеры Прикамья начали бесплатно подвозить медиков

17:49 | 22.04.2020

Добровольцы Пермского края присоединились к всероссийской акции «Довези врача». Теперь медики и врачи пермских больниц, у которых рабочие смены стали более продолжительными, смогут доехать на работу и домой с неравнодушными автолюбителями.



Акция «Довези врача» стартовала в конце марта сразу в нескольких регионах, где были сокращены маршруты общественного транспорта, и медикам стало сложно добираться до места службы. В Вологде, Карелии, Краснодаре, Рязани и Астрахани автолюбители, готовые подвезти врачей, начали размещать свои телефоны в соцсетях с предложением помочь с передвижением.



К добровольцам вскоре присоединились сообщества: #МыВместе, участники «Молодёжки ОНФ» и волонтеры «Джип Алерт».



Пермские врачи могут оставить заявку на передвижение на сайте https://x-15.ru/ или через установленное на смартфон приложение «Джип Алерт». Если в радиусе 50 км будет находиться водитель, готовый подвезти медработника, то он сам свяжется с заявителем.



Автоволонтерское движение «Джип Алерт» входит в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и сосредоточено на помощи людям, застрявшим на бездорожье. В настоящее время добровольцы решили, что помощь медикам, на которых многократно возросла нагрузка в связи с пандемией, должна стать приоритетным направлением помощи.

Чтобы стать волонтером, автомобилисту нужно иметь разрешение на передвижение по городу, средства индивидуальной защиты и желание помогать людям, которые сегодня помогают всем.

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