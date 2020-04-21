Пермь: новости дня
13:26 | 22.04.2020
Пермский стартап поможет самозанятым найти легальную работу нажатием одной кнопки
Глава Прикамья выразил заинтересованность в развитии подобных сервисов для создания экономической инфраструктуры для самозанятых жителей. «По нашим оценкам, сейчас в регионе услуги оказывают порядка 8 тысяч самозанятых, – отметил Дмитрий Махонин. – Это развивающийся сегмент экономики, и мы заинтересованы в его развитии. Согласно нацпроекту по развитию малого и среднего предпринимательства, к 2024 году число легальных самозанятых граждан в регионе должно достичь 39 тыс. человек».
Сервис поиска заказчиков услуг и исполнителей заработал в полную силу в январе этого года, после 2,5 года разработки. В настоящий момент жители Перми и Пермского края могут зарегистрироваться в приложении и получать несложную работу или услугу – починить кран, вставить замок в дверь. По словам директора сервиса Yamagoo Антона Жаворонкова, в ближайшее время приложение будет не только помогать всем желающим найти работу, но и заметно облегчит отправку налоговой отчетности.
«Класс самозанятых только формируется, но мы понимаем, что это будет многочисленная категория пользователей, поэтому стремимся предоставить им как можно больше удобств, – рассказал директор Yamagoo. – В настоящий момент мы добавляем функционал именно для этой группы пользователей. Исполнитель в приложении Yamagoo сможет указать свои данные, по которым зарегистрирована его самозанятость, произойдет моментальная проверка, и человек верифицируется с возможностью отправлять данные в приложение «Мой налог». Соответственно, после выполнения работы будет формироваться отчетность, которую нужно будет просто направить в приложение «Мой налог», не заполняя ничего вручную.
Сейчас мы работаем с электронной документацией Федеральной налоговой службы, чтобы корректно интегрировать ее в наше приложение. Мы, как и наши пользователи, не любим лишних действий, всё должно происходить нажатием одной кнопки», – пояснил Антон Жаворонков.
Помимо того, сервис развивается, и вскоре будет добавлена опция «Безопасная сделка», которая уменьшит риски пользователей, а значит, работать станет еще комфортней.
С 1 января у жителей Пермского края появилась возможность получить новый статус налогоплательщика – самозанятость. Такой вариант трудоустройства направлен на увеличение доли легального бизнеса в регионе.
Упрощенный налоговый режим можно оформить через интернет, сдать отчетность без посещения налоговой, а еще платить придется всего один налог, который составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при сотрудничестве с предприятиями.
Ожидается, что постепенно новый налоговый режим будет «обрастать» важными дополнениями, появится возможность влиять на размер своей пенсии или получить страховку для оформления больничного.
Одним из таких нововведений является расширенный функционал для самозанятых в приложении пермских разработчиков для поиска исполнителей несложной работы Yamagoo.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:41 | 22.04.2020
В Нижний Тагил доставят аппараты ИВЛ из других городов области
13:49 | 22.04.2020
Житель Березовского избил до смерти собутыльника
13:23 | 22.04.2020
Экс-участкового в Екатеринбурге обвиняют в покушении на мошенничество
13:02 | 22.04.2020
Десятки проекционных «зебр» появятся вблизи свердловских школ
12:50 | 22.04.2020
В Прикамье на карантине находятся 1725 человек
12:45 | 22.04.2020
Глава Прикамья подписал закон о льготных проездных для ветеранов труда
12:44 | 22.04.2020
Количество заражённых коронавирусом в России приблизилось к 58 тысячам
12:42 | 22.04.2020
В Пермском крае построят «Говорящий город»
12:40 | 22.04.2020
В Прикамье выявлено еще 29 случаев коронавируса
12:38 | 22.04.2020
Ещё десять свердловчан заразились коронавирусом
12:19 | 22.04.2020
В Свердловской области проходит акция «Тележка добра»
12:18 | 22.04.2020
Прокуратуры районов проведут «горячую линию» по вопросам соблюдения прав ветеранов Великой Отечественной войны
12:12 | 22.04.2020
Игорь Сапко провел онлайн-интервью с участниками проекта «Десант Памяти»
11:55 | 22.04.2020
Орджоникидзевский район Екатеринбурга продолжают непрерывно очищать от мусора и грязи
11:36 | 22.04.2020
Организаторы Уральской ночи музыки продолжают подготовку к фестивалю
11:08 | 22.04.2020
В Екатеринбурге перенесли репетиции Парада Победы
10:21 | 22.04.2020
На реновацию «Екатеринбург Арены» выделят почти 9,6 млн рублей
09:56 | 22.04.2020
В Екатеринбурге закрыли на карантин «Уральский институт кардиологии»
09:33 | 22.04.2020
110 млн рублей выделило правительство Свердловской области на новые автобусы для Нижнего Тагила
09:18 | 22.04.2020
Прибывшим в Екатеринбург туристам запретили курить в обсерваторе
09:05 | 22.04.2020
На Среднем Урале уже три недели разыскивают пропавшего мужчину
21:35 | 21.04.2020
В стационарах Свердловской области находится 310 человек с подозрением на коронавирус
20:11 | 21.04.2020
В Екатеринбург из Турции прибыли 69 россиян
20:06 | 21.04.2020
Жители Пермского края, прибывшие из Антальи, будут доставлены в Пермь
19:11 | 21.04.2020
В Екатеринбурге неизвестные разгромили девять автомобилей
19:02 | 21.04.2020
Библиотеки Свердловской области запустили онлайн-пункты выдачи
18:39 | 21.04.2020
Шесть врачей Свердловского Центра СПИДа перепрофилировались для работы с инфицированными COVID-19
18:22 | 21.04.2020
Три школы Екатеринбурга оказались в списке 100 лучших школ России
18:14 | 21.04.2020
Свердловчан предупредили о сильных дождях с грозами