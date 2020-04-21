Пермский стартап поможет самозанятым найти легальную работу нажатием одной кнопки

13:26 | 22.04.2020

Главе Пермского края Дмитрию Махонину представили приложение по поиску работы самозанятым. Оно позволяет заниматься любимым делом без рисков, что банк заблокирует счет, заподозрив «неладное» в регулярных поступлениях денег. Как поясняют авторы проекта, пользователям приложения не нужно опасаться обвинения в незаконной предпринимательской деятельности.



Глава Прикамья выразил заинтересованность в развитии подобных сервисов для создания экономической инфраструктуры для самозанятых жителей. «По нашим оценкам, сейчас в регионе услуги оказывают порядка 8 тысяч самозанятых, – отметил Дмитрий Махонин. – Это развивающийся сегмент экономики, и мы заинтересованы в его развитии. Согласно нацпроекту по развитию малого и среднего предпринимательства, к 2024 году число легальных самозанятых граждан в регионе должно достичь 39 тыс. человек».



Сервис поиска заказчиков услуг и исполнителей заработал в полную силу в январе этого года, после 2,5 года разработки. В настоящий момент жители Перми и Пермского края могут зарегистрироваться в приложении и получать несложную работу или услугу – починить кран, вставить замок в дверь. По словам директора сервиса Yamagoo Антона Жаворонкова, в ближайшее время приложение будет не только помогать всем желающим найти работу, но и заметно облегчит отправку налоговой отчетности.



«Класс самозанятых только формируется, но мы понимаем, что это будет многочисленная категория пользователей, поэтому стремимся предоставить им как можно больше удобств, – рассказал директор Yamagoo. – В настоящий момент мы добавляем функционал именно для этой группы пользователей. Исполнитель в приложении Yamagoo сможет указать свои данные, по которым зарегистрирована его самозанятость, произойдет моментальная проверка, и человек верифицируется с возможностью отправлять данные в приложение «Мой налог». Соответственно, после выполнения работы будет формироваться отчетность, которую нужно будет просто направить в приложение «Мой налог», не заполняя ничего вручную.



Сейчас мы работаем с электронной документацией Федеральной налоговой службы, чтобы корректно интегрировать ее в наше приложение. Мы, как и наши пользователи, не любим лишних действий, всё должно происходить нажатием одной кнопки», – пояснил Антон Жаворонков.



Помимо того, сервис развивается, и вскоре будет добавлена опция «Безопасная сделка», которая уменьшит риски пользователей, а значит, работать станет еще комфортней.



С 1 января у жителей Пермского края появилась возможность получить новый статус налогоплательщика – самозанятость. Такой вариант трудоустройства направлен на увеличение доли легального бизнеса в регионе.



Упрощенный налоговый режим можно оформить через интернет, сдать отчетность без посещения налоговой, а еще платить придется всего один налог, который составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при сотрудничестве с предприятиями.

Ожидается, что постепенно новый налоговый режим будет «обрастать» важными дополнениями, появится возможность влиять на размер своей пенсии или получить страховку для оформления больничного.



Одним из таких нововведений является расширенный функционал для самозанятых в приложении пермских разработчиков для поиска исполнителей несложной работы Yamagoo.

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