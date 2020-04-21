В Прикамье на карантине находятся 1725 человек

12:50 | 22.04.2020

Роспотребнадзор выявил 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 266, 191 – на лечении, выздоровели 43 человека, трое умерли. Еще 1725 – «на карантине».



Большая часть выявленных случаев - из центральной и южной частей региона. Из 29 человек - 18 мужчин, 10 женщин и один ребенок. Один прибыл из Турции, один из Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (15 человек), 10 человек в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

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