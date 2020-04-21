Глава Прикамья подписал закон о льготных проездных для ветеранов труда

12:45 | 22.04.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал закон по дополнительной поддержке ветеранов труда. В Прикамье появится новый вид льготного проездного - ветераны труда смогут им пользоваться с 1 мая по 31 октября ежегодно.



Льготы ветеранам труда Пермского края предусмотрены в городском пассажирском транспорте, на пригородном автомобильном транспорте, кроме такси, а также для приобретения билетов на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%.



Возможность приобрести льготный проездной будет у всех ветеранов труда Пермского края, независимо от уровня их доходов.



Оформить льготный проездной документ и в дальнейшем его пополнять можно будет через отделения «Почты России», «Почтобанка» и «Центральные кассы». Сделать это можно будет, как только позволит эпидемическая ситуация.



Напомним, в связи с режимом самоизоляции держателям электронных социальных проездных предоставлена возможность переноса на май оплаченных за апрель денег (810 руб.). Для этого нужно обратиться к оператору - ПКГУП «Автовокзал», тел.: 8 (342) 240-29-22.

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