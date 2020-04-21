В Пермском крае построят «Говорящий город»

12:42 | 22.04.2020

В рамках проекта «Умный город» в Нытве будет установлена акустическая система для слабовидящих.



В этом году в Нытве начнут внедрять акустическую систему информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения в городской среде «Говорящий город». Это поспособствует реализации государственной программы «Доступная среда» и поможет передвижению по городу инвалидам-колясочникам, слабовидящим и инвалидам по зрению, пожилым людям, детям-инвалидам и другим маломобильным группам, в том числе гостям города и туристам с ограниченными возможностями здоровья.



Система будет реализована на стационарных объектах, пешеходных переходах, остановочных пунктах и в транспорте.



«Цель программы – обеспечить максимальную доступность транспортной и городской инфраструктуры для инвалидов по зрению и других маломобильных граждан. Сейчас в Нытве проживает более 40 тыс. человек, при этом около 37% жителей нуждаются в данной системе», – рассказал руководитель ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» Артем Нечаев.



В 2020 году радиоинформатор, оповещающий граждан о прибытии автобуса или смене режима светофора, будет установлен в рамках проекта «Говорящий город» на 20 автобусах, 10 остановках, 10 учреждениях и 15 пешеходных переходах. Согласно концепции устройства, сигнал от информатора будет поступать на мобильное устройство гражданина. Также информатор будет оповещать пешехода об окружающей обстановке и объектах, находящихся около человека, чтобы он мог ориентироваться в пространстве.



Отметим, в рамках проекта «Умный город» в Нытве 6 пешеходных переходов уже освещаются альтернативными источниками энергии, в городе установлено 58 систем видеонаблюдения и 30 выведено в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).



Сейчас в Нытве внедряется региональная навигационно-информационная система (РНИС): отслеживается передвижение 78% коммунальной и дорожной техники и 63% общественного транспорта. Кроме того, отслеживается 100% школьных автобусов.



Также продолжается оснащение многоквартирных домов автоматизированными системами учета на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний. Так, 32 дома оснащены счетчиками холодной воды, 113 домов (около 70%) – счетчиками потребления тепловой энергии и горячей воды.



В 2020 году в Нытве планируется организация единого центра городского управления на базе ЕДДС. Также запланирована 100-процентная модернизация наружного освещения в городском округе, установка систем видеонаблюдения на общественных остановках, объектах культуры, установка 4 «умных» светофоров, внедрение единой системы оплаты проезда и учета пассажиропотока (ЕСОП).



Проект «Умный город» стартовал в Прикамье в 2019 году. Сейчас в проекте участвуют восемь городов: Пермь, Березники, Соликамск, Нытва, Чайковский, Краснокамск, Лысьва и Чусовой.

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