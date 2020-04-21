В Прикамье выявлено еще 29 случаев коронавируса

12:40 | 22.04.2020

По данным на 22 апреля, за минувшие сутки в регионе добавилось 29 выявленных случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 266. Выздоровели 43 жителя Прикамья.



В России за сутки зафиксировано 5236 случаев коронавируса, общее количество достигло 57999.

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