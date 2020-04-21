12:12 | 22.04.2020

Депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко провел онлайн-интервью с участниками проекта «Десант Памяти», организатором которого является школьная газета «Перемена-Пермь»



Проект «Десант Памяти» направлен на сохранение истории Пермского края и формирование у участников патриотических чувств через знакомство с героическим прошлым наших земляков. В проекте принимают участие команды из семи учебных заведений города Перми. Ребята из школ №22, 47, 63, 91, гимназий №5, 31 и лицея №4 уже провели большую поисковую работу в архиве и написали очерки о пермяках, погибших в битве под Москвой.



«К сожалению, в связи с пандемией коронавируса в этом году планы праздничных мероприятий, посвященные юбилею Великой Победы, будут скорректированы. Но мы ни в коем случае не должны забывать о подвиге нашего народа, о наших дорогих ветеранах! И в первую очередь, мы должны рассказывать об этом молодежи», - отметил Игорь Сапко.



В процессе онлайн-интервью участники проекта «Десант Памяти» вместе с депутатом Государственной Думы Игорем Сапко обсудили вопрос важности сохранения исторической памяти.



«Вопросы от ребят зачастую были острые и прямолинейные, в процессе общения к нам присоединились и педагоги. Обсудили международную политику, поправки в Конституцию, рассказал о своих любимых фильмах и книгах о войне, работе в Госдуме. Отрадно, что в проекте собрались люди, заинтересованные в изучении истории родного региона и нашей страны!» - подчеркнул Игорь Сапко.



Команда, которая будет признана победителем проекта, поедет в Москву в рамках экскурсионной программы по местам памяти Великой Отечественной войны.

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