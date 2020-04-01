Жители Пермского края, прибывшие из Антальи, будут доставлены в Пермь

20:06 | 21.04.2020

Краевые власти организовали доставку 14 туристов, которые вернулись из Антальи в Россию, из Казани в Пермь. Об этом сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.



И.о. министра территориальной безопасности Виктор Батмазов доложил, что 21 апреля около 16.00 из Перми в столицу Татарской республики отправлен автобус в сопровождении машин ДПС, Пермского территориального центра медицины катастроф и Управления Роспотребнадзора.



Встретить пермяков в Казани отправились врач-эпидемиолог, два фельдшера, представитель от министерства территориальной безопасности Пермского края (сотрудник ГКУ Пермского края «Гражданская защита») Владислав Галимов.



Вся команда получила в дорогу средства индивидуальной защиты. Для граждан, прибывших в Россию, сформированы продуктовые наборы, подготовлены теплые вещи.



Планируемое время прибытия в Казань – 23.30. Затем колонна в сопровождении инспекторов ДПС направится в Пермь, где будут проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.



Напомним, ранее краевые власти помогли группам пермских туристов вернуться в Россию из Таиланда и Вьетнама.

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