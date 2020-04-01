Пермь: новости дня
17:19 | 21.04.2020
В Перми готовят цветники и клумбы к посадкам цветов
Подрядные организации города готовятся к озеленительной кампании. Так, территорию Ленинского района в этом году будут украшать более 200 тысяч однолетних цветущих растений различных видов, сортов и оттенков. В мае также начнутся высадки молодых кустарников и деревьев, в числе которых будут лиственные и хвойные породы. Специалисты будут следить за приживаемостью саженцев.
В Свердловском районе планируется высадка цветов к 9 мая около мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу на бульваре Советской Армии и у барельефа «Тыл - фронту». Цветники будут сформированы из петунии многоцветковой красного цвета. С середины мая начнется цветение тюльпанов разных расцветок, которые были высажены на Комсомольской площади и на газонах по улице Революции на участке от улицы Сибирской до улицы Максима Горького. На Комсомольской площади расцветут тюльпаны класса «Триумф» красного (сорт «Ред Ровер») и розового цвета (сорт «Джамбо пинк»). На улице Революции вырастет ковер из розовых тюльпанов, красных с желтой каемкой и белой каемкой общей площадью 430 кв. м. На Комсомольской площади будет высажен цветник общей площадью 230 кв. м. Всего будет высажено 24 тысячи луковиц.
Как рассказали в администрации Индустриального района, завершается комплексная весенняя уборка парков, скверов, бульваров, газонов. На цветниках и клумбах перекапывают грунт, чтобы подготовить его к предстоящей посадке растений. Работы уже прошли на транспортных развязках у Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак», на улице Оверятской, на въезде в Индустриальный район – на пересечении улиц Мира, Архитектора Свиязева и шоссе Космонавтов, в сквере у Пермского дома народного творчества «Губерния». С помощью грабель клумбы и газоны очищают от мусора, опавших листьев, прошлогодней травы.
В этом году Индустриальный район украсят почти 67 тысяч ярких цветов: петуний, тагетесов, сальвий, цинерарий и бегоний. В этом году тематика цветников будет связана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В честь празднования памятной даты на клумбах будут преобладать оттенки триколора и георгиевской ленты. На шоссе Космонавтов возобновлены работы по пересадке живой изгороди из кизильника с Комсомольского проспекта.
В Мотовилихинском районе будет высажено более 85 тысяч однолетних цветов, в том числе в конструкциях для вертикального озеленения. Среди сортов – тагетис, петуния, сальвия, агератум, георгины однолетние, цинерария, бегония, кохия. Они украсят бульвар Гагарина от улицы Патриса Лумумбы до улицы Старцева, сквер им. Гагарина, газон на транспортной развязке по улице Революции, планируется обустройство газонов в границах автодороги от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе, в том числе на улице Уинской. Растения появятся в сквере «Парад планет» у Планетария, в сквере у здания по улице Уральской, 93, в сквере у памятника архитектуры «Дом специалистов», на газонах на транспортной развязке площади Восстания, на перекрестке улиц Уральской и Свердлова, по улице 1905 года, в сквере по улице Аркадия Гайдара, в сквере Журналистов, на бульваре по улице Дружбы, в сквере им. Борцов Революции, в сквере по улице КИМ, на газоне на транспортной развязке улицы Ушинского, на газонах по улице Юрша.
В Орджоникидзевском районе будет высажено около 50 тысяч цветов. Для вертикального озеленения будут использованы ампельные культуры сурфинии в виде триколора (синий, белый, красный). Собственное производство цветочной рассады позволило подрядчику уже посеять ее. Все цветники будут высажены при благоприятной погоде.
© «Вечерние ведомости»
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