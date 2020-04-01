Пермские школы скорректируют учебные планы и графики

14:45 | 21.04.2020

Департамент образования администрации Перми подготовил рекомендации для школ по организации образовательного процесса в условиях домашней самоизоляции. Так, по ряду предметов итоговые оценки будут выставлены в ближайшее время.



Школам города рекомендовано досрочно завершить обучение по предметам «ИЗО», «Музыка» и «Технология»: оценка знаний по этим предметам будет осуществлена по имеющимся результатам завершенных учебных периодов. Преподавание предмета «Физическая культура» будет осуществляться в виде зарядки и динамических пауз с целью поддержания двигательной активности учащихся без выставления отметок. Таким образом, годовые и четвертные оценки по этим предметам будут выставлены в электронные дневники и журналы уже в конце этой недели.



По остальным предметам школам предложено перенести освоение части основной образовательной программы на следующий учебный год для учащихся 1-8 классов. В таком случае итоговые оценки для ребят 1-4 классов будут выставлены до 30 апреля, для 5-8 классов — до 15 мая. В течение мая занятия будут проводиться в форме повторения пройденного материала и организации внеурочной и воспитательной деятельности: педагоги продолжат проводить дистанционные занятия для детей посредством электронных платформ. Например, учитель ИЗО школы «Мастерград» организовал внеурочную деятельность по своему предмету, предложив школьникам принять участие в акции «Изоляция». Для участия ребятам необходимо сделать фотопародию на картину известного художника. В рамках внеурочной деятельности в школе также проводится челлендж «Тренируемся дома», для участия в котором ребята снимают видео своей утренней зарядки и отправляют в группу школы «ВКонтакте» https://vk.com/urbanisticsschool. Аналогичная акция запущена советом старшеклассников школы №24 под названием «Зарядка дистанционно».



Что касается старшеклассников – дистанционный учебный процесс будет продолжен в 9-11 классах до 29 мая включительно по предметам, входящим в перечень государственной итоговой аттестации. Такое решение принято в интересах учащихся для наиболее качественной подготовки к экзаменам. После 29 мая у выпускников будут проводиться консультации, а с 8 июня стартует экзаменационный период.

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