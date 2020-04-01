В Перми открываются лаборатории по исследованию клещей

14:28 | 21.04.2020

Специалисты напоминают, что при посещении зеленых массивов необходимо соблюдать меры собственной безопасности. В случае обнаружения клеща его нужно сдать в сезонную лабораторию.



При необходимости посещения зеленых массивов специалисты советуют выбирать светлую одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью, надевать высокую обувь, желательно сапоги, заправлять в них штаны, а также опрыскиваться защитными аэрозолями. Каждые 15-30 минут проводить само- и взаимоосмотры. На дачных участках необходимо проводить обработку от клещей.



Обнаружив ползающего клеща, необходимо осторожно снять его с одежды или тела и поместить в емкость с крышкой для дальнейшей доставки в лабораторию.



Если клещ успел впиться, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Если медицинская организация находится далеко, постарайтесь удалить клеща пинцетом методом выкручивания или осторожно ниточкой. Место укуса следует продезинфицировать. Например, йодом или спиртом. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Снятого клеща следует отправить на исследование на зараженность боррелиями и вирусом клещевого энцефалита в лаборатории. Исследование клеща проводится методом полимеразной цепной реакции, для исследования пригодны живые и мертвые особи.



Пункты приема клещей в Перми находятся по следующим адресам:



Свердловский район:



1. улица Механошина, 15, телефон: 201-02-19, время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 13:00, суббота – 8:00 – 13:00;



2. улица Запорожская, 1, телефон: 241-74-17, время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 13:00, суббота – 8:00 – 13:00 (без снятия клеща);



3. улица Лодыгина, 26, телефон: 242-80-99, время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 13:00, суббота – 8:00 – 13:00;



Ленинский район:



4. улица Луначарского,66, телефон: 201-16-20, время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 13:00, суббота – 8:00 – 13:00;



Индустриальный район:



5. улица Братьев Игнатовых, 7, телефон: 261-66-40, время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 13:00, суббота – 8:00 – 13:00;



Орджоникидзевский район:



6. улица Веденеева, 82, телефон: 275-09-99, время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 13:00, суббота – 8:00 – 13:00;



7. улица Молдавская, 8, телефон: 275-71-45, время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 13:00, суббота – 8:00 – 13:00;



Мотовилихинский район:



8. улица КИМ, 64, кабинет № 200 (2 этаж), время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 17:00, суббота – 8:00 – 14:00, воскресенье – 8:00-14:00;



9. улица Ивана Франко,46, телефон: 267-47-64, время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 13:00, суббота – 8:00 – 13:00;



10. улица Целинная, 43/1, телефон: 201-31-96, время приема материала: понедельник-пятница – 7:30 – 13:00, суббота – 8:00 – 13:00;



11. улица Постаногова, 7 (мкр. Висим), телефон: 267-58-88, время приема материала: по графику работы поликлиники.



Пункты приема в крае:



1. Губаха, улица Дегтярева, 6, телефон: 8(34248)438-66-91, время приема материала: по графику работы поликлиники;



2. Краснокамск, улица Чапаева, 4, телефон: 8(34273) 40-390; заборный пункт АО МЦ «Философия красоты и здоровья», время приема материала (без снятия клеща): понедельник-пятница – 8:00 – 19:00, суббота – 9:00 – 14:00;



3. Соликамск, улица Ленина, 28, телефон: 8(34253)74-890, время приема материала понедельник-пятница – 7:30 - 13:00, суббота – 8:00-13:00.



Выдача результата исследования производится через 36 часов в будни, 48 часов – в выходные дни после приема клеща. Телефон единой справочной службы: 8(342) 260-60-60. При невозможности исследования клеща следует сжечь или залить кипятком.

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