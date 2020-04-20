Среди заболевших коронавирусом в Прикамье растет число детей

12:48 | 21.04.2020

Роспотребнадзор выявил 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 237, 197 – на лечении, выздоровели 37 человек, трое умерли. Еще 1743 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача (из них 34 с подозрением на COVID-19).



Из 22 человек - 10 мужчин, 9 женщин и три ребенка (2 девочки и 1 мальчик). Двое прибыли из ОАЭ, один из Москвы, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. 10 человек младше 45 лет, 7 человек в возрасте 45-65, 2 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

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