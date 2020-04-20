Пермь: новости дня
12:43 | 21.04.2020
В пермском МФЦ рассказали, какие документы сотрудники центра могут принять на дому
Например, в этот список вошли услуги Росреестра. Сотрудники многофункционального центра приедут к пермякам для регистрации сделки купли-продажи недвижимости, причем преимущество будет отдано заявителям, у которых в сделках участвуют несовершеннолетние лица. Кроме того, получить услуги МФЦ на дому можно, если необходимо передать в адрес ведомства дополнительные документы или нужно срочно обратиться с заявлением о прекращении регдействий по объекту недвижимости.
Помимо этого, воспользоваться выездным обслуживанием могут жители Пермского края, которым требуется получить разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних от органов опеки.
В адрес Налоговой инспекции на дому можно подать заявление о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянско-фермерского хозяйства.
Людям с ограниченными возможностями специалисты краевого МФЦ помогут подать заявление в адрес социальных служб для обеспечения техническими средствами реабилитации или предоставления ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Кроме того, вызвать сотрудника МФЦ на дом могут жители Пермского края, которым необходимо восстановить учетную запись на портале Госуслуг. При этом для подтверждения личности сотрудники центра не выезжают. Пройти процедуру идентификации можно самостоятельно через личный кабинет Сбербанк Онлайн, Почта Банка и банка Тинькофф.
В остальных случаях пермяков просят повременить с обращением в многофункциональные центры. А также напоминают, что целый ряд вопросов с документами можно решить на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) или с помощью электронных сервисов Росреестра, Пенсионного фонда и Налоговой инспекции.
«Например, сейчас очень часто нам задают вопрос: как получить выписку из ЕГРН, если эта услуга не вошла в перечень жизненно важных, а филиалы МФЦ продолжают оставаться закрытыми, - рассказали в пресс-службе учреждения. – Действительно, услуга востребованная, поскольку этот документ требуется для большинства сделок с недвижимостью. Но получить его можно не только в МФЦ, а также через Личный кабинет на портале Росреестра (https://rosreestr.ru) или с помощью сервиса Федеральной кадастровой палаты (https://spv.kadastr.ru). Выписка заверена электронной подписью, которая делает ее юридически равнозначной бумажной».
С 13 по 18 апреля специалисты МФЦ осуществили 2352 выезда к заявителям. За этот период выдано 2155 пакетов документов, принято 2823. В call-центр учреждения поступило 37,5 тысячи звонков.
Записаться на выездное обслуживание МФЦ для выдачи готовых документов или приема заявлений по жизненно важным услугам можно по телефону: 8-800-550-05-03. Перечень услуг можно посмотреть на сайте МФЦ (http://mfc-perm.ru/gosuslugi-v-period-povyshennoy-gotovnosti/vyezdnoe-obsluzhivanie/).
© «Вечерние ведомости»
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