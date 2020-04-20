В Прикамье выявлено еще 22 случая коронавируса

12:39 | 21.04.2020

По данным на 21 апреля, за последние сутки в Пермском крае зафиксировано 22 случая коронавирусной инфекции, общее количество заболевших достигло 237. Выздоровели к этому моменту 37 человек, 3 пациента умерли.



В России за сутки выявлено 5642 случая коронавируса в 78 регионах, общее количество зарегистрированных случаев в стране – 52763.

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