На вокзалах столицы Прикамья установлены первые терминалы для бесконтактного измерения температуры

12:30 | 21.04.2020

Глава региона Дмитрий Махонин посетил два крупных вокзала региональной столицы: железнодорожный вокзал станции Пермь II и пермский автовокзал. На транспортных узлах в особых палатках смонтированы и запущены в работу термоконтроллеры для бесконтактного измерения температуры.



«Термоконтроллеры помогут выявлять в потоке пассажиров с симптомами простудных заболеваний. Это станет одной из эффективных мер борьбы с распространением COVID-19 на территории региона. В ближайшие два дня будет проработан формат взаимодействия с представителями Росгвардии, Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. Важно, чтобы при измерении не было давки, соблюдалась социальная дистанция, а при обнаружении пассажира с подозрением на коронавирус его быстро и безопасно доставили в больницу для дальнейшего наблюдения», – пояснил Дмитрий Махонин.



На железнодорожном вокзале сегодня установлено два термоконтроллера: для прибывающих и убывающих пассажиров. В ближайшее время планируется установить еще один.



«Первое время, чтобы избежать очередей, будет проводиться выборочное измерение, преимущественно пассажиров, прибывающих из регионов с неблагополучной эпидемической ситуацией. На вокзале круглосуточно дежурит медперсонал, который при выявлении повышенной температуры будет принимать решение о дальнейшей маршрутизации пассажира», – рассказал и.о. начальника железнодорожного вокзала «Пермь II» Владимир Дранков.



На центральном автовокзале краевой столицы установлен один из двух термоконтроллеров. Он рассчитан на прибывающих в Пермь пассажиров. Второй терминал (для выезжающих в муниципалитеты) будет установлен в середине текущей недели.



«При выявлении пассажира с высокой температурой дежурный сотрудник попросит его заполнить анкету и предоставить разрешение на передвижение. После этого информация будет передана в скорую помощь и Роспотребнадзор», – рассказал и.о. начальника пермского автовокзала Юрий Журавель.



По словам специалистов, терминал для бесконтактной автоматизированной фиксации температуры (Thermocontrol) позволяет за 5-8 секунд произвести замер и в случае повышенной температуры сообщить соответствующим сотрудникам. Прибор исключает контакт человека с человеком, регистрируя результаты измерения автоматически, что является необходимым требованием в условиях пандемии. Таким образом, можно выявить потенциальных носителей опасного вируса.



Напомним, за счет бюджета Пермского края у компании Promobot закуплено 5 термоконтроллеров, 2 из них будут установлены на центральном автовокзале в Перми, 3 прибора пойдут для измерения температуры пассажиров на железнодорожных вокзалах. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, в перспективе терминалы можно будет использовать для видеораспознавания людей.



Ранее на встрече с представителями компании Promobot глава региона Дмитрий Махонин отметил, что оперштаб рассмотрит возможность покупки 10 терминалов, в том числе за счет средств пермского краевого фонда по борьбе с коронавирусом. Все роботы будут распределены по объектам социальной и транспортной инфраструктуры с наибольшим скоплением людей. Кроме того, краевые власти рассмотрят перспективы установки терминалов во вновь вводимых соцобъектах: школах, детских садах и больницах.

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