 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:30 | 21.04.2020

На вокзалах столицы Прикамья установлены первые терминалы для бесконтактного измерения температуры

Глава региона Дмитрий Махонин посетил два крупных вокзала региональной столицы: железнодорожный вокзал станции Пермь II и пермский автовокзал. На транспортных узлах в особых палатках смонтированы и запущены в работу термоконтроллеры для бесконтактного измерения температуры.

«Термоконтроллеры помогут выявлять в потоке пассажиров с симптомами простудных заболеваний. Это станет одной из эффективных мер борьбы с распространением COVID-19 на территории региона. В ближайшие два дня будет проработан формат взаимодействия с представителями Росгвардии, Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. Важно, чтобы при измерении не было давки, соблюдалась социальная дистанция, а при обнаружении пассажира с подозрением на коронавирус его быстро и безопасно доставили в больницу для дальнейшего наблюдения», – пояснил Дмитрий Махонин.

На железнодорожном вокзале сегодня установлено два термоконтроллера: для прибывающих и убывающих пассажиров. В ближайшее время планируется установить еще один.

«Первое время, чтобы избежать очередей, будет проводиться выборочное измерение, преимущественно пассажиров, прибывающих из регионов с неблагополучной эпидемической ситуацией. На вокзале круглосуточно дежурит медперсонал, который при выявлении повышенной температуры будет принимать решение о дальнейшей маршрутизации пассажира», – рассказал и.о. начальника железнодорожного вокзала «Пермь II» Владимир Дранков.

На центральном автовокзале краевой столицы установлен один из двух термоконтроллеров. Он рассчитан на прибывающих в Пермь пассажиров. Второй терминал (для выезжающих в муниципалитеты) будет установлен в середине текущей недели.

«При выявлении пассажира с высокой температурой дежурный сотрудник попросит его заполнить анкету и предоставить разрешение на передвижение. После этого информация будет передана в скорую помощь и Роспотребнадзор», – рассказал и.о. начальника пермского автовокзала Юрий Журавель.

По словам специалистов, терминал для бесконтактной автоматизированной фиксации температуры (Thermocontrol) позволяет за 5-8 секунд произвести замер и в случае повышенной температуры сообщить соответствующим сотрудникам. Прибор исключает контакт человека с человеком, регистрируя результаты измерения автоматически, что является необходимым требованием в условиях пандемии. Таким образом, можно выявить потенциальных носителей опасного вируса.

Напомним, за счет бюджета Пермского края у компании Promobot закуплено 5 термоконтроллеров, 2 из них будут установлены на центральном автовокзале в Перми, 3 прибора пойдут для измерения температуры пассажиров на железнодорожных вокзалах. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, в перспективе терминалы можно будет использовать для видеораспознавания людей.

Ранее на встрече с представителями компании Promobot глава региона Дмитрий Махонин отметил, что оперштаб рассмотрит возможность покупки 10 терминалов, в том числе за счет средств пермского краевого фонда по борьбе с коронавирусом. Все роботы будут распределены по объектам социальной и транспортной инфраструктуры с наибольшим скоплением людей. Кроме того, краевые власти рассмотрят перспективы установки терминалов во вновь вводимых соцобъектах: школах, детских садах и больницах.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:02 | 21.04.2020
В метро Екатеринбурга не пустят людей с температурой

12:48 | 21.04.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье растет число детей

12:44 | 21.04.2020
Число заражённых коронавирусом в России достигло 52 763

12:43 | 21.04.2020
В пермском МФЦ рассказали, какие документы сотрудники центра могут принять на дому

12:39 | 21.04.2020
В Прикамье выявлено еще 22 случая коронавируса

12:37 | 21.04.2020
В Свердловской области за сутки подтвердили 84 новых случая коронавируса

12:30 | 21.04.2020
На вокзалах столицы Прикамья установлены первые терминалы для бесконтактного измерения температуры

12:22 | 21.04.2020
В Екатеринбург вернутся туристы из Турции

12:17 | 21.04.2020
Краевые власти поспособствовали возвращению на Родину пермских туристов из Вьетнама

12:14 | 21.04.2020
Жители Прикамья смогут сами сдать тест на новую коронавирусную инфекцию

12:06 | 21.04.2020
Энергетики «Т Плюс» повысят уровень готовности пермской медицины к борьбе с коронавирусом

12:03 | 21.04.2020
Пожар в Верхней Пышме вывел на улицу 19 человек

11:57 | 21.04.2020
Екатеринбуржцы пройдут опрос о присвоении названия восьмому району

11:30 | 21.04.2020
Судебные приставы в Екатеринбурге опечатали ещё один бар

11:08 | 21.04.2020
Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в сбыте наркотиков

10:51 | 21.04.2020
В Реже на 60 суток опечатали кафе-бар, нарушившее карантин

10:31 | 21.04.2020
Евгений Куйвашев ответил уральцу, жалующемуся на шумных соседей

10:10 | 21.04.2020
В Берёзовском ночью сгорели два автомобиля

09:50 | 21.04.2020
На Урале мужчина взорвал банкомат в магазине и похитил деньги

09:42 | 21.04.2020
Десятки свердловчанок получат знак «Материнская доблесть» III степени

09:23 | 21.04.2020
В Екатеринбург прилетят ещё два самолёта с застрявшими за рубежом россиянами

09:08 | 21.04.2020
На Среднем Урале из-за коронавируса запретили охоту

20.04.2020

23:40 | 20.04.2020
Полиция Екатеринбурга накрыла ещё одну тайную вечеринку

21:55 | 20.04.2020
Жители многоквартирников пожаловались губернатору Свердловской области на шум от соседей во время самоизоляции

20:35 | 20.04.2020
Число заражённых коронавирусом в больнице №1 Екатеринбурга выросло до 91

20:16 | 20.04.2020
Медицинский колледж Свердловской области готовит специалистов по лечению COVID-19

20:13 | 20.04.2020
Екатеринбуржцы решат, станет ли Академический самостоятельным районом

19:43 | 20.04.2020
Жители Екатеринбурга устроили митинг онлайн

19:15 | 20.04.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего без вести мужчину

19:02 | 20.04.2020
Парки и скверы Екатеринбурга обработают от клещей до конца апреля

18:51 | 20.04.2020
«Уралкалий» внедряет мобильный осмотр для контроля за технологическим оборудованием

18:44 | 20.04.2020
Пассажиров, доставленных специальными рейсами из-за рубежа в Свердловскую область, будут изолировать в обсерваторах

18:25 | 20.04.2020
В Богдановиче будут судить свердовчанина, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении пороха

18:10 | 20.04.2020
В Нижних Сергах вынесен приговор свердловчаину, обвиняемому в незаконном сбыте наркотиков

18:03 | 20.04.2020
В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК задержали продавца оптовой партии медицинских масок

комментариев: 1

18:01 | 20.04.2020
Виновных в массовом заражении коронавирусом в екатеринбургской больнице накажут

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 