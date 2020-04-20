Жители Прикамья смогут сами сдать тест на новую коронавирусную инфекцию

12:14 | 21.04.2020

С понедельника в краевой столице лаборатория медицинского центра «Философия красоты и здоровья» начала проводить исследования на коронавирусную инфекцию на платной основе. Еще две частные лаборатории в Перми – «МедЛабЭкспресс» и «Лабораторные технологии», по информации минздрава, заявили о своем намерении в ближайшее время приступить к проведению платных тестов на выявление COVID-19 для всех желающих. Об этом стало известно на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.



Глава региона Дмитрий Махонин уже дал поручение составить список всех незадействованных пока частных лабораторий Пермского края, которые могут осуществлять тестирование на платной основе.



Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев отметил, что, безусловно, увеличение количества исследований выявит и новые случаи заражения, однако делать такие тесты необходимо. В ближайшее время планируется привлечение к тестированию и других частных лабораторий.



«Мы фиксируем высокий спрос на проведение тестов среди работодателей, – отметил Виталий Костарев, – особенно остро проблема стоит в компаниях, где сотрудники по долгу службы выезжают в командировки или трудятся вахтовым методом. Частным лабораториям необходимо пройти лицензирование для проведения таких исследований и приобрести тесты. В настоящий момент к использованию разрешены 8 тест-систем, и они доступны для закупки».



В случае получения сомнительного результата данные теста будут незамедлительно передаваться специалистам Роспотребнадзора, после чего еще одно исследование будет проводиться в Центре гигиены и эпидемиологии Пермского края. При повторном положительном результате будет приниматься решение в зависимости от симптомов – изоляция на дому под ежедневным контролем медицинских работников или госпитализация в специализированное медицинское учреждение.



С 20 февраля в регионе проведено более 22 тыс. тестов на COVID-19. В среднем в Прикамье за сутки делается около 1500 тестов. До сих пор тесты проводились в лабораториях государственных медицинских организаций.

© «Вечерние ведомости»