Пермь: новости дня
17:03 | 20.04.2020
В Прикамье начались первые выплаты семьям с детьми до 3 лет
Напомним, в связи с острой эпидемиологической обстановкой российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, предоставляется дополнительная финансовая поддержка - ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 г. Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.
Только правильно заполненное заявление с достоверными данными гарантирует поступление средств.
На что обратить внимание при подаче заявления о выплате 5 тысяч рублей на детей до трех лет?
Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал из своего личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено.
Все данные в заявление вносятся на русском языке в полном соответствии с документами (паспортом владельца сертификата, СНИЛС и т.д.). То есть ФИО заявителя и ребенка, паспортные данные должны быть указаны правильно и полностью, дата рождения и СНИЛС ребенка должны быть верными. Обращаем внимание, что в заявлении требуется указать сведения только о детях до трех лет.
При заполнении данных о ребенке потребуется вписать номер актовой записи, который указан в свидетельстве о рождении. Его не стоит путать с номером самого свидетельства о рождении ребенка.
Также обязательно сделать отметку о статусе заявителя (как правило, это «мать») и указать гражданство, так как выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории.
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. То есть в заявлении необходимо указать данные банковского счета именно владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. При этом важно проверить правильность указанных реквизитов, наименования банка и не путать номер банковского счета с номером банковской карточки.
Все поступившие заявления на данный момент обрабатываются. В случае если заявление заполнено неправильно, в нем содержатся недостоверные данные, по нему будет принято отрицательное решение и выплата не придет.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:51 | 20.04.2020
«Уралкалий» внедряет мобильный осмотр для контроля за технологическим оборудованием
18:44 | 20.04.2020
Пассажиров, доставленных специальными рейсами из-за рубежа в Свердловскую область, будут изолировать в обсерваторах
18:25 | 20.04.2020
В Богдановиче будут судить свердовчанина, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении пороха
18:10 | 20.04.2020
В Нижних Сергах вынесен приговор свердловчаину, обвиняемому в незаконном сбыте наркотиков
18:03 | 20.04.2020
В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК задержали продавца оптовой партии медицинских масок
17:44 | 20.04.2020
В Екатеринбурге за кражу 100 тысяч рублей из сумки покупателя продавец приговорен к реальному сроку
17:26 | 20.04.2020
На Урале сгорел еще один отечественный автомобиль
17:19 | 20.04.2020
В Свердловской области сокращено время продажи алкоголя
17:16 | 20.04.2020
В Качканаре мужчина будет осужден за пьяное вождение по поддельным водительским правам
17:10 | 20.04.2020
В Свердловской области распалось объединение уральских ломбардов
17:03 | 20.04.2020
В Прикамье начались первые выплаты семьям с детьми до 3 лет
16:52 | 20.04.2020
Свердловские бизнесмены оказали помощь школьникам из Первоуральска
16:25 | 20.04.2020
Заявление Следственного комитета России: ведомство будет устанавливать лиц, причастных к распространению деструктивных материалов
16:08 | 20.04.2020
На автовокзале в Нижнем Тагиле билеты будут продавать по паспортам
15:47 | 20.04.2020
В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напомнили о важности своевременной оплаты тепла и горячей воды
15:43 | 20.04.2020
В Нижнем Тагиле сгорел отечественный автомобиль
15:41 | 20.04.2020
Молодежь Перми приглашают принять участие в танцевальном онлайн-батле
15:35 | 20.04.2020
СКР по Свердловской области займется делом мужчины, ударившим полицейского ножом при госпитализации
15:14 | 20.04.2020
В Свердловской области огнеборцы спасли двух детей из горящей квартиры
15:09 | 20.04.2020
Энергетики «Пермской сетевой компании» дополнительно проверили состояние сетей и теплосетевых объектов
14:48 | 20.04.2020
В Екатеринбурге коронавирус предварительно подтвердился у 78 врачей и пациентов больницы №1
14:41 | 20.04.2020
В Екатеринбурге зафиксирован рекордно низкий индекс самоизоляции
14:35 | 20.04.2020
В Перми начался ремонт дорог большими участками – «картами»
14:28 | 20.04.2020
«Горьковка» открыла виртуальную выставку изданий военных лет
13:53 | 20.04.2020
В Екатеринбурге житель с коронавирусом ранил ножом полицейского во время госпитализации
13:19 | 20.04.2020
Средняя зарплата в Свердловской области составила 40,9 тысяч рублей
13:18 | 20.04.2020
Глава Пермского края: «План мероприятий празднования Дня Победы будет скорректирован»
13:07 | 20.04.2020
В Нижнем Тагиле за убийство жены перед судом предстанет мужчина
12:53 | 20.04.2020
Топ регионов России по числу заражённых коронавирусом не изменился
12:50 | 20.04.2020
Среди новых заболевших в Прикамье двое вернулись из Москвы
12:44 | 20.04.2020
Власти Прикамья направят на поддержку аграриев почти миллиард рублей