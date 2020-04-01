В Прикамье начались первые выплаты семьям с детьми до 3 лет

17:03 | 20.04.2020

Пермским семьям, обратившимся в Пенсионный фонд 8 апреля с заявлениями о назначении дополнительной ежемесячной выплаты, в кредитные организации Пермского края уже перечислены средства для выплат.



Напомним, в связи с острой эпидемиологической обстановкой российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, предоставляется дополнительная финансовая поддержка - ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.



Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.



Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 г. Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.



Только правильно заполненное заявление с достоверными данными гарантирует поступление средств.



На что обратить внимание при подаче заявления о выплате 5 тысяч рублей на детей до трех лет?



Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал из своего личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено.



Все данные в заявление вносятся на русском языке в полном соответствии с документами (паспортом владельца сертификата, СНИЛС и т.д.). То есть ФИО заявителя и ребенка, паспортные данные должны быть указаны правильно и полностью, дата рождения и СНИЛС ребенка должны быть верными. Обращаем внимание, что в заявлении требуется указать сведения только о детях до трех лет.



При заполнении данных о ребенке потребуется вписать номер актовой записи, который указан в свидетельстве о рождении. Его не стоит путать с номером самого свидетельства о рождении ребенка.



Также обязательно сделать отметку о статусе заявителя (как правило, это «мать») и указать гражданство, так как выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории.



Доставка ежемесячной выплаты осуществляется на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. То есть в заявлении необходимо указать данные банковского счета именно владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. При этом важно проверить правильность указанных реквизитов, наименования банка и не путать номер банковского счета с номером банковской карточки.



Все поступившие заявления на данный момент обрабатываются. В случае если заявление заполнено неправильно, в нем содержатся недостоверные данные, по нему будет принято отрицательное решение и выплата не придет.

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