Молодежь Перми приглашают принять участие в танцевальном онлайн-батле

15:41 | 20.04.2020

Дворец молодежи приглашает молодых пермяков в возрасте от 14 до 30 лет погрузиться в «Домадэнс». Регистрация на мероприятие проходит до 25 апреля.



- «Домадэнс» – это танцевальный онлайн-батл, в котором могут принять участие все желающие, - рассказывают в городском Дворце молодежи.



26 апреля организаторы разделят участников на пары, в случае нечетного количества заявок допускается разделение на тройки. 27 апреля состоится первая битва. Первые участники получат трек, на который нужно будет снять видео своего танца и отправить ссылку на скачивание видео организаторам до 23:59 текущего дня. Если ссылка на скачивание получена после установленного времени, участник не допускается к голосованию.



28 апреля откроется первое голосование в группе «ВКонтакте» https://vk.com/clubdvorecmolodezhi. Голосование за участников будет доступно также до 23:59 текущего дня. Участники, набравшие большинство голосов, проходят в следующий этап.



Также каждую пару будет оценивать Дмитрий Ваганов – хореограф и художественный руководитель школы танца «Danger Electro» и коллектива «Danger’s Crew», который входит в топ-20 хореографов России по версии «Respect show case 2020» (Москва), участник 4-го сезона «Танцы» на ТНТ, услышавший: «Вы в танцах!» от судей проекта. Голос Дмитрия будет засчитываться как 5 голосов подписчиков группы.



Подобные голосования будут продолжаться, пока не будут определены победители, занявшие 1, 2 и 3 место. Победители «Домадэнс» после окончания режима самоизоляции будут награждены ценными призами.



Регистрация на участие в батле проходит до 25 апреля по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenjACIN4mXYm0fN5EB4EIWLwbWTCt4PD5FYMaDWfOd1xTbhA/viewform.

© «Вечерние ведомости»