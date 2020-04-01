В Перми начался ремонт дорог большими участками – «картами»

14:35 | 20.04.2020

Во время режима полной самоизоляции подрядчики активизировали работы по текущему и капитальному ремонту дорог. Снижение трафика позволяет начинать работы раньше и увеличивать их объемы. Текущий ремонт покрытия «картами» ведется на улице Сибирской, Комсомольском проспекте и ряде других объектов.



Как сообщили в администрации Свердловского района, начался ремонт проезжей части на улице Сибирской – на участке от улицы Революции до улицы Белинского. Подрядчик провел фрезерование дорожного полотна, сейчас ведутся необходимые подготовительные работы для дальнейшего ремонта с применением горячего асфальтобетона. Общий объем работ на этом участке составит более 5 тысяч кв. метров.



В Ленинском районе 18 апреля начался текущий ремонт Комсомольского проспекта от улицы Екатерининской до улицы Пушкина. Ремонт проводится для предотвращения аварийных ситуаций на дороге.



В администрации Кировского района отметили, что подрядные организации также приступили к ремонту дорог «картами» – большими участками протяженностью более 25 метров. Первые улицы, которые таким способом приведены в нормативное состояние, – это улица Гальперина и технический проезд в районе Закамского кладбища. В дальнейшем такой текущий ремонт будет произведен на улицах Кировоградской, Адмирала Нахимова, Ласьвинской.



В поселке Новые Ляды начался ремонт дороги по улице Островского в рамках проекта администрации Перми «Малые дела». Здесь запланировано асфальтирование проезжей части улицы Островского от АЗС на улице 40-летия Победы, 22 до улицы Кутузова (частный сектор). Срок окончания ремонта – октябрь 2020 года. На улице будет устроен водоотвод, установлен бортовой камень, укреплены обочины, отремонтирован тротуар площадью более 2 тысяч кв. метров и асфальтовое покрытие проезжей части дороги – около 18 тысяч кв. метров.

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