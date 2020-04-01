Глава Пермского края: «План мероприятий празднования Дня Победы будет скорректирован»

13:18 | 20.04.2020

Сегодня, 20 апреля, на аппаратном совещании правительства глава Пермского края Дмитрий Махонин поднял вопрос об изменении формата проведения мероприятий ко Дню Победы. По его словам, знаковые для всех россиян события - парад Победы и «Бессмертный полк» - обязательно состоятся, но в другие сроки. Кроме того, непосредственно 9 мая должна быть подготовлена насыщенная онлайн-программа, которая могла бы объединить представителей разного поколения.



«В первую очередь мы должны позаботиться о безопасности наших жителей, особенно старшего поколения, и перевести мероприятия в онлайн-формат, - обозначил Дмитрий Махонин. – На неделе проведем оргкомитет «Победа», на котором представим обновленный план».



Напомним, в общей сложности в регионе было запланировано более 2,5 тысячи мероприятий ко Дню Победы. Некоторые из них состоялись до введения режима повышенной готовности и строгой самоизоляции в Пермском крае. Например, в регионе привели в порядок памятники, вместе с пенсией ветераны и труженики тыла получили праздничные выплаты.

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